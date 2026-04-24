MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex ist im April 2026 auf 84,4 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen am Freitag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
Wirtschaft
Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex im April gesunken
- dts - 24. April 2026, 10:02 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex ist im April 2026 auf 84,4 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen am Freitag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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