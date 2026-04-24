Entenfamilie verursacht Stau auf hessischer Autobahn - KÃ¼ken und Mutter gerettet

Ente mit Nachwuchs

Eine Entenfamilie auf Wanderschaft hat in Hessen fÃ¼r die kurzzeitige Sperrung einer Autobahn gesorgt. Die KÃ¼ken blieben unverletzt, wie die Polizei Offenbach mitteilte.

Eine Entenfamilie auf Wanderschaft hat in Hessen fÃ¼r die kurzzeitige Sperrung einer Autobahn gesorgt. Die KÃ¼ken blieben unverletzt, wie die Polizei Offenbach am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Enten am Donnerstagnachmittag auf der A66 bei Langenselbold gemeldet. EinsatzkrÃ¤fte fanden die Familie schlieÃŸlich im dicht bewachsenen Mittelstreifen. Beide Fahrtrichtungen der Autobahn wurden fÃ¼r die Rettung fÃ¼r rund eine halbe Stunde gesperrt.



Alle zehn KÃ¼ken wurden unverletzt eingefangen. Die Mutter flog offenbar davon, sie konnte nicht gefunden werden. Polizisten brachten die KÃ¼ken in ein Wildtierzentrum.