Verdacht auf AgententÃ¤tigkeit: Zwei MÃ¤nner in Bayern festgenommen

Festnahme mit Handschellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - In Bayern sind zwei MÃ¤nner unter dem Verdacht der AgententÃ¤tigkeit zu Sabotagezwecken festgenommen worden. Das Bayerische Landeskriminalamt teilte am Donnerstag mit, dass die Ermittlungen unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft MÃ¼nchen gefÃ¼hrt werden.



Die VerdÃ¤chtigen, ein 43-jÃ¤hriger Ukrainer und ein 45-jÃ¤hriger Lette, wurden demnach am 12. April 2026 bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 6 bei Neuendettelsau gestoppt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten diverse verdÃ¤chtige GegenstÃ¤nde, darunter gefÃ¤lschte Ausweisdokumente, Kameras, eine Drohne, GPS-Tracker, FunkgerÃ¤te, Mobiltelefone und SIM-Karten. Diese wurden sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass die MÃ¤nner im Auftrag einer auslÃ¤ndischen Vereinigung oder Einrichtung handelten.



Die Generalstaatsanwaltschaft MÃ¼nchen erwirkte Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Details wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen zunÃ¤chst nicht genannt.

