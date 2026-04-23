Anklage nach Messerattacke in Elektronikmarkt in Ulm: Ziel Sicherungsverwahrung

Darstellung der Justitia

Nach einer Attacke auf Mitarbeiter eines Elektronikfachmarkts in Ulm im Januar hat die Staatsanwaltschaft einen 30 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung angeklagt.

Nach einer Attacke auf Mitarbeiter eines Elektronikfachmarkts in Ulm im Januar hat die Staatsanwaltschaft einen 30 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung angeklagt. In einem Prozess werde auÃŸer einer Verurteilung auch die anschlieÃŸende Sicherungsverwahrung des wegen Gewalttaten bereits erheblich vorbestraften Manns angestrebt, teilte die ErmittlungsbehÃ¶rde in der baden-wÃ¼rttembergischen Stadt am Donnerstag mit. Ãœber die Zulassung der Anklage muss nun das Ulmer Landgericht entscheiden.



Der aus dem ostafrikanischen Eritrea stammende Angeklagte soll im Januar mit einem von ihm verdeckt mitgefÃ¼hrten Messer in der Mittagszeit in den Laden gegangen sein. Dort soll er auf den 25 Jahre alten Mitarbeiter zugegangen und ihn ohne Vorwarnung niedergestochen haben. Sein Motiv sei Wut und Frustration gewesen, die er an einem beliebig ausgewÃ¤hlten Menschen habe auslassen wollen, hieÃŸ es.



Der Angeklagte soll den Mitarbeiter durch zahlreiche Stiche lebensgefÃ¤hrlich verletzt und auch noch weiter auf ihn eingestochen haben, als er wehrlos am Boden lag. Als zwei Kollegen zur Hilfe eilten, soll er auch auf diese eingestochen haben. Der Angeklagte soll den Laden verlassen haben, als er davon ausging, dass der Mitarbeiter sterben werde.



Zwei hinzugerufene Polizisten soll er danach ebenfalls zu attackieren versucht haben - diese konnten ihn mit zwei SchÃ¼ssen stoppen. Der 25 Jahre alte Mitarbeiter musste mehrfach reanimiert werden, Ã¼berlebte aber. Seine Kollegen erlitten oberflÃ¤chliche Stichverletzungen.