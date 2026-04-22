Regierungskreise: Libanon will von Israel einmonatige VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe fordern

ZerstÃ¶rtes GebÃ¤ude im SÃ¼dlibanon

Der Libanon will offenbar bei den Verhandlungen mit Israel am Donnerstag in Washington eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe um einen Monat fordern. Das sagte ein libanesischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Der Libanon will offenbar bei den Verhandlungen mit Israel am Donnerstag in Washington eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe um einen Monat fordern. Ein libanesischer Regierungsvertreter sagte am Mittwoch, Beirut werde zudem "die strikte Einhaltung der Waffenruhe und den Stopp von Sprengungen und ZerstÃ¶rungen in den Gebieten, in denen Israel prÃ¤sent ist, verlangen". Der libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun erklÃ¤rte am Mittwoch, es gebe Kontakte, um die am Sonntag auslaufende Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon zu verlÃ¤ngern.



Am vergangenen Freitag war eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten. Dennoch gibt es immer wieder gegenseitige Angriffe. Die Feuerpause war eine der Bedingungen des Iran fÃ¼r eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA.Â



Israel und der Libanon unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Vergangene Woche hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter der beiden NachbarlÃ¤nder in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen auf Botschafterebene endete ohne konkrete Ergebnisse. Nun soll am Donnerstag ebenfalls auf Botschafterebene in Washington erneut verhandelt werden.