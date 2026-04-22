Verfassungsschutz warnt Politik vor Informationsabfluss

Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt Politiker und Parteien dringlich vor mÃ¶glichen InformationsflÃ¼ssen im Rahmen einer laufenden Phishing-Kampagne gegen Nutzer des Messengerdienstes Signal.



Es sei davon auszugehen, dass "zahlreiche Signal-Gruppen im parlamentarischen Raum derzeit von den Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden", heiÃŸt es in einem am Dienstag verschickten Warnschreiben des KÃ¶lner Inlandsgeheimdienstes an die Fraktionschefs der im Bundestag vertretenen Parteien sowie deren GeschÃ¤ftsstellen, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet. "Dem BfV sind bereits zahlreiche hochrangige Betroffenheiten bekannt geworden." Angesichts der Natur der Angriffe sei "jedoch von einer deutlich hÃ¶heren Dunkelziffer auszugehen".



Bereits im Februar hatten das BfV und das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstmals vor der Bedrohung gewarnt, bei der sich ein angeblicher "Signal Support" bei Nutzern der Messenger-App meldet und sie zur Eingabe von Daten auffordert. Einer derjenigen, die dieser Aufforderung folgten, war der ehemalige BND-VizeprÃ¤sident Arndt Freytag von Loringhoven, wie der "Spiegel" berichtet hatte.



Trotz der mehrfachen Warnungen nehmen potenzielle Betroffene die Gefahr aus Sicht des deutschen Inlandsgeheimdienstes offenbar noch nicht ernst genug. Sein Amt empfehle, "dass sie in Zusammenarbeit mit ihren IT-FachkrÃ¤ften erneut die fÃ¼r Ihre Partei und Ihre Mandatstragenden getroffenen SicherheitsmaÃŸnahmen Ã¼berprÃ¼fen", heiÃŸt es in dem vom BFV-PrÃ¤sidenten Sinan Selen unterschriebenen aktuellen "Sicherheitshinweis" an die Hauptstadt-Politik. Das BSI hat auf seiner Website bereits einen ausfÃ¼hrlichen Handlungsleitfaden fÃ¼r potenziell Betroffene verÃ¶ffentlicht.



Nach Informationen des "Spiegel" meldeten sich in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche mÃ¶gliche Opfer bei den BehÃ¶rden, neben Politikern auch Journalisten. Amerikanische und niederlÃ¤ndische Geheimdienste machen Russland fÃ¼r die laufende Angriffswelle verantwortlich.

