Lifestyle

Anteil der Pflegeleistungen an Gesundheitskosten stark gestiegen

  • dts - 28. April 2026, 08:36 Uhr
Bild vergrößern: Anteil der Pflegeleistungen an Gesundheitskosten stark gestiegen
Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben fÃ¼r pflegerische Leistungen steigen deutlich stÃ¤rker als die Gesundheitsausgaben insgesamt.

GegenÃ¼ber dem Jahr 2014 ist ihr Anteil an den Gesundheitsausgaben im Jahr 2024 um 5,4 Prozentpunkte gestiegen: Auf pflegerische Leistungen entfielen im Jahr 2024 mit 135,9 Milliarden Euro gut ein Viertel (25,3 Prozent) aller Gesundheitsausgaben in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Zehn Jahre zuvor betrugen die Ausgaben fÃ¼r diese Leistungen noch 65,0 Milliarden Euro. Dies entsprach einem Anteil von einem FÃ¼nftel (19,8 Prozent) an allen Gesundheitsausgaben von 327,7 Milliarden Euro. Im Betrachtungszeitraum haben sich die Ausgaben fÃ¼r pflegerische Leistungen mehr als verdoppelt (+109,1 Prozent).

UrsÃ¤chlich fÃ¼r diese Entwicklung sind unter anderem die zum 1. Januar 2017 eingefÃ¼hrten Ã„nderungen am Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), gestiegene Pflegepersonalkosten und der demografische Wandel. Zu den pflegerischen Leistungen zÃ¤hlen unter anderem die Grund-, Behandlungs- und Intensivpflege, die weitgehend in ambulanten und (teil-)stationÃ¤ren Pflegeeinrichtungen wie auch in KrankenhÃ¤usern sowie im Rahmen der hÃ¤uslichen Pflege in privaten Haushalten erbracht werden. Die Gesundheitsausgaben insgesamt lagen im Jahr 2024 bei 538,2 Milliarden Euro und sind seit 2014 um knapp zwei Drittel (64,2 Prozent) gestiegen.

Neben den pflegerischen Leistungen zÃ¤hlen unter anderem Ã¤rztliche und therapeutische Leistungen, die GewÃ¤hrleistung von Zahnersatz, das Bereitstellen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie von Unterkunft und Verpflegung zum Leistungsspektrum der Einrichtungen des Gesundheitswesens. Ã„rztliche Leistungen entsprachen einem Anteil von 23,6 Prozent aller Gesundheitsausgaben. Die Ausgaben fÃ¼r Ã¤rztliche Leistungen, die Grund-, Sonder-, Labor- und strahlendiagnostische Leistungen umfassen, stiegen gegenÃ¼ber 2014 um 45,7 Prozent. Arzneimittel machten 15,8 Prozent der Gesundheitsausgaben aus und stiegen zwischen 2014 und 2024 um 67,5 Prozent, so die BehÃ¶rde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SchwangerschaftsabbrÃ¼che im Jahr 2025 leicht gesunken
    SchwangerschaftsabbrÃ¼che im Jahr 2025 leicht gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 106.000 SchwangerschaftsabbrÃ¼che gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag

    Mehr
    Geburtenzahl im Jahr 2025 auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit
    Geburtenzahl im Jahr 2025 auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurden in Deutschland nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen rund 654.300 Kinder geboren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am

    Mehr
    Schwesig verlangt von Merz
    Schwesig verlangt von Merz "Gesamtkonzept" fÃ¼r Sozialstaat

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) warnt vor zunehmender Verunsicherung durch die Reformdebatte und fordert

    Mehr
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    Baden-WÃ¼rttemberg: 51-JÃ¤hrige nach tÃ¶dlichem Angriff auf Verwandten festgenommen
    Baden-WÃ¼rttemberg: 51-JÃ¤hrige nach tÃ¶dlichem Angriff auf Verwandten festgenommen
    Mordprozess in Fall Fabian aus GÃ¼strow an Landgericht Rostock begonnen
    Mordprozess in Fall Fabian aus GÃ¼strow an Landgericht Rostock begonnen
    Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fordert von Koalition mehr Geschlossenheit
    Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fordert von Koalition mehr Geschlossenheit
    GroÃŸrazzia gegen Hells Angels: 50 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht
    GroÃŸrazzia gegen Hells Angels: 50 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht
    Aktivisten: Deutlich mehr Hinrichtungen in Nordkorea wÃ¤hrend Corona-Pandemie
    Aktivisten: Deutlich mehr Hinrichtungen in Nordkorea wÃ¤hrend Corona-Pandemie
    Bericht: Regierungsinterne GesprÃ¤che Ã¼ber FÃ¶rderprogramm
    Bericht: Regierungsinterne GesprÃ¤che Ã¼ber FÃ¶rderprogramm "Demokratie leben!"

    Top Meldungen

    Immer mehr Paare setzen auf duale ErwerbstÃ¤tigkeit
    Immer mehr Paare setzen auf duale ErwerbstÃ¤tigkeit

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Immer weniger Paare setzen auf das traditionelle Modell, bei dem eine erwerbstÃ¤tige Person den Hauptverdienst beisteuert und die andere

    Mehr
    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf
    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf

    Basel (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r den Chef von Roche Pharma, Daniel Steiners, setzt die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an den

    Mehr
    Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen
    Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Digitalpolitiker und frÃ¼here CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert fÃ¼r Notsituationen wie die aktuelle Energiepreiskrise einen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts