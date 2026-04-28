Anteil der Pflegeleistungen an Gesundheitskosten stark gestiegen

Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben fÃ¼r pflegerische Leistungen steigen deutlich stÃ¤rker als die Gesundheitsausgaben insgesamt.



GegenÃ¼ber dem Jahr 2014 ist ihr Anteil an den Gesundheitsausgaben im Jahr 2024 um 5,4 Prozentpunkte gestiegen: Auf pflegerische Leistungen entfielen im Jahr 2024 mit 135,9 Milliarden Euro gut ein Viertel (25,3 Prozent) aller Gesundheitsausgaben in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Zehn Jahre zuvor betrugen die Ausgaben fÃ¼r diese Leistungen noch 65,0 Milliarden Euro. Dies entsprach einem Anteil von einem FÃ¼nftel (19,8 Prozent) an allen Gesundheitsausgaben von 327,7 Milliarden Euro. Im Betrachtungszeitraum haben sich die Ausgaben fÃ¼r pflegerische Leistungen mehr als verdoppelt (+109,1 Prozent).



UrsÃ¤chlich fÃ¼r diese Entwicklung sind unter anderem die zum 1. Januar 2017 eingefÃ¼hrten Ã„nderungen am Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), gestiegene Pflegepersonalkosten und der demografische Wandel. Zu den pflegerischen Leistungen zÃ¤hlen unter anderem die Grund-, Behandlungs- und Intensivpflege, die weitgehend in ambulanten und (teil-)stationÃ¤ren Pflegeeinrichtungen wie auch in KrankenhÃ¤usern sowie im Rahmen der hÃ¤uslichen Pflege in privaten Haushalten erbracht werden. Die Gesundheitsausgaben insgesamt lagen im Jahr 2024 bei 538,2 Milliarden Euro und sind seit 2014 um knapp zwei Drittel (64,2 Prozent) gestiegen.



Neben den pflegerischen Leistungen zÃ¤hlen unter anderem Ã¤rztliche und therapeutische Leistungen, die GewÃ¤hrleistung von Zahnersatz, das Bereitstellen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie von Unterkunft und Verpflegung zum Leistungsspektrum der Einrichtungen des Gesundheitswesens. Ã„rztliche Leistungen entsprachen einem Anteil von 23,6 Prozent aller Gesundheitsausgaben. Die Ausgaben fÃ¼r Ã¤rztliche Leistungen, die Grund-, Sonder-, Labor- und strahlendiagnostische Leistungen umfassen, stiegen gegenÃ¼ber 2014 um 45,7 Prozent. Arzneimittel machten 15,8 Prozent der Gesundheitsausgaben aus und stiegen zwischen 2014 und 2024 um 67,5 Prozent, so die BehÃ¶rde.

