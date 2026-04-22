Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dÃ¼rfte zu einer Wechselwelle in die private Krankenversicherung fÃ¼hren. Das Gesundheitsministerium kalkuliert im Zuge der Reform mit einem "Abwanderungseffekt" bei etwa 100.000 bisherigen GKV-Mitgliedern, die in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln, wie der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des "Spiegel" hervorgeht.
Laut der von Warken eingesetzten Finanzkommission Gesundheit lag der Wanderungssaldo von GKV-Mitgliedern in die PKV zuletzt schon zwischen 81.000 (2024) und 102.000 (2025). Ein Plus von 100.000 weiteren Wechslern durch die Reform wÃ¼rde diese Zahlen also ungefÃ¤hr verdoppeln.
Hintergrund ist die geplante auÃŸerplanmÃ¤ÃŸige Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung um 300 Euro. Dieser Schritt belastet Bezieher hÃ¶herer Einkommen, die an oder Ã¼ber der Beitragsbemessungsgrenze verdienen.
Deren Zahl ist offenbar auch kleiner als zuletzt angenommen. Das Ministerium geht von 5,4 Millionen Betroffenen der Anhebung aus. Analysen von Ã–konomen waren hingegen bislang von etwa 6,3 Millionen Personen ausgegangen.
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Gesundheitsministerium erwartet Wechselwelle zur PKV
- dts - 22. April 2026, 13:23 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dÃ¼rfte zu einer Wechselwelle in die private Krankenversicherung fÃ¼hren. Das Gesundheitsministerium kalkuliert im Zuge der Reform mit einem "Abwanderungseffekt" bei etwa 100.000 bisherigen GKV-Mitgliedern, die in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln, wie der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des "Spiegel" hervorgeht.
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