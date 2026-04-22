Umfrage: MÃ¤nner gehen bei plÃ¶tzlichen Beschwerden eher in Notaufnahme als Frauen

Blutdruckmessung bei Patient

Bei plÃ¶tzlichen Beschwerden gehen MÃ¤nner eher in die Notaufnahme als Frauen. Frauen entscheiden sich auch hÃ¤ufiger dafÃ¼r, im Krankheitsfall erst einmal abzuwarten, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse ergab.

Bei plÃ¶tzlichen Beschwerden gehen MÃ¤nner eher in die Notaufnahme als Frauen. Frauen entscheiden sich auch hÃ¤ufiger dafÃ¼r, im Krankheitsfall erst einmal abzuwarten, wie eine am Mittwoch in Hamburg verÃ¶ffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) ergab. Demnach hatten 37 Prozent der Menschen in Deutschland in den vergangenen drei Jahren plÃ¶tzliche Gesundheitsprobleme auÃŸerhalb der PraxisÃ¶ffnungszeiten.



34 Prozent von ihnen gingen in die Notaufnahme - 42 Prozent der MÃ¤nner und 28 Prozent der Frauen. 22 Prozent der Frauen mit plÃ¶tzlichen Beschwerden entschieden sich der Umfrage zufolge dafÃ¼r, erst einmal abzuwarten - aber nur zwÃ¶lf Prozent der betroffenen MÃ¤nner.



Ein kleiner Teil der Befragten nutzte den Ã¤rztlichen Bereitschaftsdienst. 14 Prozent lieÃŸen sich telefonisch unter der 116117 beraten, zehn Prozent gingen in eine Bereitschaftspraxis. Forsa befragte zwischen dem 25. September und dem 21. Oktober bundesweit insgesamt 1410 Erwachsene telefonisch.



Die Krankenkasse lobte am Mittwoch den Beschluss des Bundeskabinetts zur Reform der Notfallversorgung. Diese soll die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle deutlich reduzieren und damit die Kliniken entlasten. Das sei "ein entscheidender Schritt gegen den Reformstau im Gesundheitssystem und bringt die dringend nÃ¶tigen VerÃ¤nderungen in der Notfallversorgung", erklÃ¤rte der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas.



Die Reform sieht unter anderem vor, dass die 116117 kÃ¼nftig die Notrufnummer 112 entlastet, indem bereits dort eine erste EinschÃ¤tzung erfolgt.Â AuÃŸerdem sollen in ganz Deutschland an ausgewÃ¤hlten KrankenhÃ¤usern sogenannte integrierte Notfallzentren aufgebaut werden. Sie sollen aus einer zentralen ErsteinschÃ¤tzungsstelle, einer Notdienstpraxis und schlieÃŸlich der Notaufnahme eines Krankenhauses bestehen.



Ziel ist es, Behandlungen ambulant vorzunehmen, ohne die Notaufnahme zu belasten. In den Notdienstpraxen sollen auch Medikamente fÃ¼r den akuten Bedarf verordnet werden dÃ¼rfen. Baas erklÃ¤rte, dass Hilfesuchende "im gesundheitlichen Notfall schneller Klarheit" hÃ¤tten und wÃ¼ssten, "ob Abwarten, der Bereitschaftsdienst oder die Notaufnahme der richtige Schritt ist".