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Hitzewelle in Neu Delhi: Kinder werden mit Schulglocke ans Trinken erinnert

  • AFP - 22. April 2026, 13:17 Uhr
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Sengende Hitze in Neu Delhi im Juni 2025
Bild: AFP

Mit der Schulglocke sollen Schulen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi die Kinder ab sofort regelmÃ¤ÃŸig ans Wassertrinken erinnern. Mit dieser und anderen MaÃŸnahmen bereitet sich die Millionenmetropole auf eine Hitzewelle vor.

Mit der Schulglocke sollen Schulen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi die Kinder ab sofort regelmÃ¤ÃŸig ans Wasser trinken erinnern. Mit dieser und anderen MaÃŸnahmen bereitet sich die Millionenmetropole auf eine Hitzewelle vor: Im Laufe der Woche werden in Neu Delhi Spitzentemperaturen von 42 bis 44 Grad Celsius erwartet. Der Wetterdienst hat bereits eine Hitzewarnung herausgegeben.

Am Mittwochmorgen lag die Temperatur in der Metropolregion Delhi mit ihren 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern noch bei vergleichsweise angenehmen 29,4 Grad. Der Wettervorhersage zufolge sollten im Laufe des Tages aber bereits Temperaturen von 41 bis 43 Grad erreicht werden.

Die Bildungsverwaltung gab am Dienstag daher neue Richtlinien zum Hitzeschutz an Schulen heraus. Demnach sollen die Schulen alle 45 bis 60 Minuten die Schulglocke lÃ¤uten, um die SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler daran zu erinnern, regelmÃ¤ÃŸig Wasser zu trinken. Sport und anderer Unterricht im Freien wird verboten. Stattdessen sollen die Kinder in speziellen "Sensibilisierungsstunden" lernen, wie wichtig es ist, bei heiÃŸen Temperaturen genug zu trinken, um nicht zu dehydrieren.

2024 verzeichnete Indien das heiÃŸeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1901 und die lÃ¤ngste Hitzewelle. Die Hauptstadt Neu Delhi stellte dabei mit 49,2 Grad Celsius den Temperaturrekord aus dem Jahr 2022 ein.

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