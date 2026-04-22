Politik

Iranische Revolutionsgarden: Zwei Schiffe in StraÃŸe von Hormus beschlagnahmt

  • AFP - 22. April 2026, 12:55 Uhr
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Schiffe in der StraÃŸe von Hormus
Bild: AFP

In der fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus haben die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zwei Schiffe beschlagnahmt. Die beiden Schiffe hÃ¤tten versucht, die Meerenge zu passieren, hieÃŸ es.

In der fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus haben die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zwei Schiffe beschlagnahmt. Die beiden Schiffe hÃ¤tten versucht, die Meerenge zu passieren und seien an die iranische KÃ¼ste gelotst worden, teilten die Revolutionsgarden am Mittwoch in einer ErklÃ¤rung mit. Demnach handelt es sich bei dem einen Schiff um die aus Israel stammende "MSC Francesca", bei dem anderen um ein Schiff namens "Epaminondas", das "Navigationssysteme manipuliert und die Sicherheit im Seeverkehr gefÃ¤hrdet" habe.

Die Revolutionsgarden warnten in ihrer ErklÃ¤rung zudem davor, gegen die vom Iran verhÃ¤ngten Regeln in der StraÃŸe von Hormus zu verstoÃŸen sowie vor "AktivitÃ¤ten, die gegen eine sichere Passage" der Meerenge gerichtet seien. Laut Teheran mÃ¼ssen Schiffe, die die StraÃŸe von Hormus passieren wollen, zuvor eine Genehmigung einholen.

Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtige Meerenge wird seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar durch Teheran weitestgehend blockiert. Die USA haben wiederum eine Blockade iranischer HÃ¤fen verhÃ¤ngt.

Vor eineinhalb Wochen waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Krieges ergebnislos geblieben. Beide Seiten warfen sich unter anderem vor, gegen die am 8. April in Kraft getretene Feuerpause verstoÃŸen zu haben. Zudem ist die Blockade der StraÃŸe von Hormus ein Streitthema.

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