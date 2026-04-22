Mit 60 unbeschrifteten GlÃ¤sern Kaviar im GepÃ¤ck ist eine Frau am Hauptstadtflughafen BER aufgegriffen worden. Nach Angaben der 38-JÃ¤hrigen, die bereits am 12. April aus Moldau einreiste, sollte es sich um ein Geschenk handeln, wie das Hauptzollamt Potsdam am Mittwoch mitteilte. Der Kaviar werde traditionell beim russischen Osterfest gereicht und sei fÃ¼r den Eigenbedarf bestimmt. Angaben zum Wert der Ware konnte sie nicht machen.
Laut Zoll befanden sich in den GlÃ¤sern insgesamt acht Kilogramm schwarzer Kaviar vom StÃ¶r. Dabei handelt es sich im ein geschÃ¼tztes Produkt, das strengen Handels- und Einfuhrbestimmungen unterliegt. Die GlÃ¤ser wurden beschlagnahmt. Die Frau muss sich wegen eines mÃ¶glichen VerstoÃŸes gegen geltende Artenschutzvorschriften verantworten.
Lifestyle
Frau aus Moldau mit 60 GlÃ¤sern Kaviar an Hauptstadtflughafen BER aufgegriffen
- AFP - 22. April 2026, 09:48 Uhr
Mit 60 unbeschrifteten GlÃ¤sern Kaviar im GepÃ¤ck ist eine Frau am Hauptstadtflughafen BER aufgegriffen worden. Nach Angaben der 38-JÃ¤hrigen, die aus Moldau einreiste, sollte es sich um ein Geschenk handeln, wie das Hauptzollamt Potsdam mitteilte.
Mit 60 unbeschrifteten GlÃ¤sern Kaviar im GepÃ¤ck ist eine Frau am Hauptstadtflughafen BER aufgegriffen worden. Nach Angaben der 38-JÃ¤hrigen, die bereits am 12. April aus Moldau einreiste, sollte es sich um ein Geschenk handeln, wie das Hauptzollamt Potsdam am Mittwoch mitteilte. Der Kaviar werde traditionell beim russischen Osterfest gereicht und sei fÃ¼r den Eigenbedarf bestimmt. Angaben zum Wert der Ware konnte sie nicht machen.
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