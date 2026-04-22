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Kommunen fordern 32 Milliarden Euro Soforthilfe vom Bund

  • dts - 22. April 2026, 08:26 Uhr
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Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 50 Kommunalvertreter aus deutschen StÃ¤dten und Kreisen haben sich mit einem dringenden Appell an den Bundeskanzler und weitere Verantwortliche gewandt. Das AktionsbÃ¼ndnis "FÃ¼r die WÃ¼rde unserer StÃ¤dte" beklagt, dass die finanzielle Lage der Kommunen dramatisch sei, und fordert eine Netto-Entlastung von 32 Milliarden Euro pro Jahr. Die Unterzeichner, darunter OberbÃ¼rgermeister, BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te, weisen darauf hin, dass die HandlungsfÃ¤higkeit der Kommunen tÃ¤glich weiter schwindet.

In ihrem Schreiben beschreiben die Kommunalvertreter konkrete Probleme, wie unzureichend instand gehaltene StraÃŸen und sanierungsbedÃ¼rftige Schultoiletten. Sie betonen, dass die finanzielle Notlage der Kommunen auch gesellschaftliche Folgen habe. So sei ein Zusammenhang zwischen der finanziellen Situation der Kommunen und dem Erstarken von Populisten und Extremisten erkennbar.

Das AktionsbÃ¼ndnis "FÃ¼r die WÃ¼rde unserer StÃ¤dte", dem 73 Kommunen aus acht BundeslÃ¤ndern angehÃ¶ren, fordert von Bund und LÃ¤ndern SofortmaÃŸnahmen zur finanziellen Entlastung. Die Kommunen seien strukturell unterfinanziert, was sich in einem Defizit von 31,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr zeige. Die finanzielle UnterstÃ¼tzung sei notwendig, um die Aufgaben vor Ort erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen.

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