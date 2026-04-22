Studie: Zuwanderung in EU auf Rekordhoch

KopftuchtrÃ¤gerinnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zuwanderung in die EuropÃ¤ische Union hat ein historisches Hoch erreicht. Das ist das Ergebnis einer Studie des privaten Wirtschaftsforschungsinstituts Rockwool Foundation (RF), Ã¼ber die der "MÃ¼nchner Merkur" berichtet. Demnach stieg die Zahl der im Ausland geborenen Einwohner im Jahr 2025 auf 64,2 Millionen, was einem Anstieg von etwa 2,1 Millionen gegenÃ¼ber dem Vorjahr entspricht.



Im Jahr 2010 lag die Gesamtzahl noch bei 40 Millionen. Hauptzielland ist mit 18 Millionen im Ausland geborenen Einwohnern Deutschland. "Das gilt in absoluten Zahlen und in erheblichem MaÃŸe im VerhÃ¤ltnis zu seiner BevÃ¶lkerung", sagte Tommaso Frattini, Direktor des RF-Forschungszentrums und Professor fÃ¼r Wirtschaftswissenschaften an der UniversitÃ¤t Mailand, dem "MÃ¼nchner Merkur" von Ippen-Media.



Aber: "Das Gesamtbild ist ungleichmÃ¤ÃŸiger: Die Migration konzentriert sich auf eine kleine Anzahl von LÃ¤ndern, wÃ¤hrend die relative BevÃ¶lkerung innerhalb der EU stark variiert", so Frattini. Das zeigten Daten des Statistischen Amts der EuropÃ¤ischen Union (Eurostat) und des FlÃ¼chtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Spanien etwa verzeichnete mit einem Anstieg um etwa 700.000 im Ausland geborener Einwohner auf insgesamt 9,5 Millionen das schnellste Wachstum in jÃ¼ngster Zeit.



Gleichzeitig sehen sich kleinere LÃ¤nder wie Luxemburg, Malta und Zypern im VerhÃ¤ltnis zu ihrer BevÃ¶lkerungsgrÃ¶ÃŸe mit deutlich hÃ¶heren Migrationsanteilen konfrontiert, heiÃŸt es in der Studie. Kleinere LÃ¤nder trugen im VerhÃ¤ltnis zu ihrer BevÃ¶lkerung derweil oft einen grÃ¶ÃŸeren Anteil bei der Aufnahme von GeflÃ¼chteten. "Eine wichtige Erkenntnis ist die ungleiche Zusammensetzung der HerkunftslÃ¤nder von Asylbewerbern in Europa", sagte Christian Dustmann, Direktor von RF Berlin, dem "MÃ¼nchner Merkur". Deutschland nimmt demnach vor allem sogenannte konfliktbedingte Asylbewerber auf, zum Beispiel aus Syrien und Afghanistan, wÃ¤hrend Spanien einen hohen Anteil aus Lateinamerika verzeichnet und Italien sowie Frankreich vielfÃ¤ltigere Muster bei den HerkunftslÃ¤ndern aufweisen.

