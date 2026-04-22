IP-Adressenspeicherung im Kabinett

Computer-Nutzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am heutigen Mittwoch berÃ¤t das Bundeskabinett Ã¼ber den lang erwarteten Gesetzentwurf "zur EinfÃ¼hrung einer IP-Adressspeicherung und Weiterentwicklung der Befugnisse zur Datenerhebung im Strafverfahren".



Wie die "Welt" berichtet, ist ein zentrales Element, dass Internetanbieter kÃ¼nftig verpflichtet werden sollen, die IP-Adressen ihrer Kunden "jeweils fÃ¼r drei Monate" zu speichern. Dies soll die AufklÃ¤rung von Straftaten im Internet vereinfachen und digitale "Spuren" sichern.



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: "Kriminelle haben die AnonymitÃ¤t im Netz systematisch missbraucht: bei Kindesmissbrauchsdarstellungen, perfiden Fake-Shops, Terror und organisierter KriminalitÃ¤t. Mit der IP-Adressenspeicherung bringen wir Licht ins digitale Dunkel: machen TÃ¤ter sichtbar, zerschlagen kriminelle Netze und sichern Spuren zur Strafverfolgung." Der Innenminister weiter: "Wir schlieÃŸen eine gefÃ¤hrliche LÃ¼cke und geben unseren SicherheitsbehÃ¶rden die nÃ¶tige Schlagkraft im digitalen Raum."



Auch die Bundespolizei bekommt laut Entwurf mehr Befugnisse, als noch im Referentenentwurf vorgesehen. Durch das Instrument der "Sicherungsanordnung" kann die BehÃ¶rde im Bereich der Gefahrenabwehr "die Sicherung von Verkehrsdaten veranlassen, sofern und solange die rechtlichen oder tatsÃ¤chlichen Voraussetzungen einer Datenerhebung noch nicht vorliegen". Auch Funkzellenabfragen sollen bei Straftaten von "erheblicher Bedeutung" wieder mÃ¶glich werden.

