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DAK verurteilt Warkens PlÃ¤ne fÃ¼r Pflegereform

  • dts - 22. April 2026, 06:51 Uhr
Bild vergrößern: DAK verurteilt Warkens PlÃ¤ne fÃ¼r Pflegereform
Andreas Storm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r eine Pflegereform scharf kritisiert. "Die jetzt bekannt gewordenen VorschlÃ¤ge zur Pflegereform verschÃ¤rfen das Problem der stark steigenden Heimentgelte drastisch", sagte Storm dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Statt - wie angekÃ¼ndigt - die Heimbewohner bei den Eigenanteilen zu entlasten, sollen Leistungen massiv gekÃ¼rzt werden", beklagte er. Nach ersten EinschÃ¤tzungen der DAK-Gesundheit wÃ¼rde dadurch die Sozialhilfequote in der stationÃ¤ren Pflege von aktuell 37 Prozent spÃ¤testens bis zum Jahr 2029 Ã¼ber die 40-Prozent-Marke steigen, rechnete Storm vor. Im kommenden Jahrzehnt drohe dann sogar ein Anstieg auf 50 Prozent.

"Dadurch wÃ¼rde das Pflegeheim fÃ¼r immer mehr Menschen endgÃ¼ltig zur Armutsfalle", warnte er. Im Gegensatz zu den ReformvorschlÃ¤gen der gesetzlichen Krankenversicherung gingen diese Spar-VorschlÃ¤ge in der Pflege fast ausschlieÃŸlich zulasten der Beitragszahler und PflegebedÃ¼rftigen. "Eine solche Reform kann keine Akzeptanz finden", so der Kassenchef.

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