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IS-Dokumente fÃ¼hren BKA-Ermittler zu Dutzenden Dschihadisten

  • dts - 22. April 2026, 06:18 Uhr
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Bundeskriminalamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einer neuen Ermittlungsmethode hat das Bundeskriminalamt (BKA) bislang unerkannte IS-KÃ¤mpfer in Deutschland aufgespÃ¼rt.

Die StaatsschÃ¼tzer werten Hunderte Listen aus dem Inneren des "Islamischen Staats" (IS) aus, darunter Gehalts- und Mitgliederaufstellungen, berichten "SÃ¼ddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Mittlerweile haben die BehÃ¶rden demnach auf dieser Grundlage Ermittlungen gegen etwa 30 MÃ¤nner aufgenommen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland eingereist sind. Keinen von ihnen hatten die deutschen SicherheitsbehÃ¶rden zuvor als Islamisten im Visier.

Das BKA teilte auf Anfrage der drei Medien lediglich mit, es laufe "eine Vielzahl" von Verfahren. Sechs frÃ¼here IS-Leute wurden aufgrund der Datenanalyse in Deutschland schon verurteilt. Hunderte Ermittlungsverfahren kÃ¶nnten noch folgen.

Das BKA hat etwa 400 dieser Dokumente gesammelt. Es dÃ¼rfte die erste westliche ErmittlungsbehÃ¶rde sein, die solche DatenschÃ¤tze systematisch nutzt, um IS-Leute aufzuspÃ¼ren. Die Namen von einer Gehaltsliste mit EintrÃ¤gen zu beinahe 50.000 Personen vergleicht das BKA mit Daten aus dem AuslÃ¤nderzentralregister, in dem zum Beispiel GeflÃ¼chtete gespeichert werden. Die Beamten haben nach Recherchen von SZ, NDR und WDR auf diese Weise bislang etwa 75 mutmaÃŸliche IS-KÃ¤mpfer identifiziert, die sich wohl in Deutschland aufhalten. Es wird aber noch nicht gegen alle ermittelt.

AuÃŸerdem gleicht das BKA mittlerweile automatisiert Fotos von IS-Leuten mit Bildern aus dem AuslÃ¤nderzentralregister und Datenbanken der Polizei ab. Das soll noch einmal knapp 100 Treffer ergeben haben. Weitere dÃ¼rften folgen: Die Ermittler haben offenbar nicht einmal die HÃ¤lfte der Namen von der Gehaltsliste Ã¼berprÃ¼ft. Das BKA wollte sich auf Anfrage der Medien nicht zu den Ergebnissen Ã¤uÃŸern. Die Auswertungen seien "komplex und aufwÃ¤ndig" und ein "fortlaufender Prozess", hieÃŸ es.

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