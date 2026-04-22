Steinmeier fordert mehr bÃ¼rgerschaftlichen Einsatz

Frank-Walter Steinmeier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier fordert von den Deutschen mehr bÃ¼rgerschaftlichen Einsatz. "Unser Land braucht mehr Engagierte aus allen Lebenswelten, die mithelfen, den Zusammenhalt zu stÃ¤rken und die Demokratie des Grundgesetzes zu schÃ¼tzen", schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag fÃ¼r die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



Die liberale Demokratie lebe nicht vom Verfassungstext allein. Sie brauche selbstbewusste BÃ¼rger, die die Werte des Grundgesetzes im tÃ¤glichen Handeln lebten und sich fÃ¼r MenschenwÃ¼rde, Freiheit und Gleichheit engagierten. Dies, so Steinmeier, sei auch die zentrale Botschaft fÃ¼r den Verfassungstag am 23. Mai.



Steinmeier bekrÃ¤ftigte seinen Wunsch, das JubilÃ¤um des Grundgesetzes weniger als fÃ¶rmliche Veranstaltung zu begehen und stattdessen "frÃ¶hlicher und lebendiger und an vielen Orten zugleich" zu feiern. Der Verfassungstag sei eine gute Gelegenheit, um Begeisterung fÃ¼r bÃ¼rgerschaftliches Engagement zu wecken, er habe deswegen den 23. Mai zum "Ehrentag" erklÃ¤rt. Steinmeier lud alle BÃ¼rger ein, Aktionen zum Mitmachen anzubieten, ob als Einzelperson oder mit ihrem Verein, ihrem Unternehmen oder ihrer Kommune.



Der BundesprÃ¤sident beklagte, dass die liberale Demokratie von innen und auÃŸen bedroht werde. "Wir erleben, dass Extremisten Hass und Menschenfeindlichkeit verbreiten und unsere Gesellschaft zu spalten versuchen. Und wir erleben, dass der Ton in Debatten schÃ¤rfer wird und Meinungen unversÃ¶hnlich aufeinanderprallen." Gerade in dieser Zeit sei es ein groÃŸes GlÃ¼ck, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich fÃ¼r ein gutes Miteinander engagierten. Sie alle brauchten jetzt UnterstÃ¼tzung, so Steinmeier.

