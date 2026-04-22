SPD kritisiert Nein Wadephuls zu Aussetzung des EU-Israel-Assoziierungsabkommens

Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis AhmetoviÄ‡, hat die Entscheidung des AuswÃ¤rtigen Amtes zur Blockade der Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel scharf kritisiert. Die sei eine falsche Entscheidung, sagte AhmetoviÄ‡ den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Die Bundesregierung verhindert damit aktiv eine geeinte europÃ¤ische Haltung in der Nahostpolitik, gerade auch als Reaktion auf die Destabilisierung durch die israelische Regierung im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon."Â
Selbst KompromissvorschlÃ¤ge hÃ¤tte die Bundesregierung nicht gestÃ¼tzt, erklÃ¤rte AhmetoviÄ‡. Dabei sei die anhaltende InstabilitÃ¤t im Nahen und Mittleren Osten "eine wesentliche Ursache fÃ¼r Energie- und Wirtschaftskrisen in Europa und Deutschland". Zudem stÃ¼rze sie Millionen von Menschen ins Elend.
AhmetoviÄ‡ forderte AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) auf, seine Entscheidung zu Ã¼berdenken. "Wir erwarten vom AuÃŸenminister Klarheit und den Mut, den Weg fÃ¼r europÃ¤ische Einigkeit freizumachen."
Spanien, Irland und Slowenien hatten eine AufkÃ¼ndigung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel auf die Agenda des EU-AuÃŸenministertreffens am Dienstag in Luxemburg gesetzt. Wadephul bekrÃ¤ftigte jedoch die deutsche Ablehnung gegenÃ¼ber eines solchen Schritts. "So etwas halten wir fÃ¼r unangebracht", sagte er. Zwar mÃ¼sse Ã¼ber "die kritischen Fragen" mit Israel gesprochen werden, dies solle aber im "konstruktiven Dialog" geschehen.Â
Mehrere EU-Mitglieder hatten sich bereits im vergangenen Jahr angesichts Israels Vorgehen im Gaza-Krieg fÃ¼r eine Aussetzung des Assoziierungsabkommens ausgesprochen. Zu einem Beschluss kam es jedoch nie. Die israelische Invasion des Libanon und ein neues Gesetz zur EinfÃ¼hrung der Todesstrafe fÃ¼r PalÃ¤stinenser im Westjordanland fÃ¼hrten nun dazu, dass das Thema wieder aufgegriffen wurde.Â
Brennpunkte
SPD kritisiert Nein Wadephuls zu Aussetzung des EU-Israel-Assoziierungsabkommens
- AFP - 22. April 2026, 05:48 Uhr
Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis AhmetoviÄ‡, hat die Entscheidung des AuswÃ¤rtigen Amtes zur Blockade der Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel scharf kritisiert.
Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis AhmetoviÄ‡, hat die Entscheidung des AuswÃ¤rtigen Amtes zur Blockade der Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel scharf kritisiert. Die sei eine falsche Entscheidung, sagte AhmetoviÄ‡ den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Die Bundesregierung verhindert damit aktiv eine geeinte europÃ¤ische Haltung in der Nahostpolitik, gerade auch als Reaktion auf die Destabilisierung durch die israelische Regierung im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon."Â
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