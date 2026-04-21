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Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern

  • dts - 21. April 2026, 22:31 Uhr

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Washington: Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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