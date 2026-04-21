Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern

Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke Mit einer Zeremonie an ihrer gemeinsamen Grenze haben Russland und Nordkorea den Bau der ersten StraÃŸenbrÃ¼cke zwischen den beiden LÃ¤ndern gefeiert. Die BrÃ¼cke, die im Sommer Mehr

Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds In der deutschen BevÃ¶lkerung gibt es einer Umfrage zufolge groÃŸen Zuspruch fÃ¼r die Idee, Gelder auf vergessenen Bankkonten fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Zwecke zu verwenden. Wie die Mehr