Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Washington: Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
News
Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern
- dts - 21. April 2026, 22:31 Uhr
.
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Washington: Trump will Waffenruhe mit Iran verlÃ¤ngern. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Meldungen
Mit einer Zeremonie an ihrer gemeinsamen Grenze haben Russland und Nordkorea den Bau der ersten StraÃŸenbrÃ¼cke zwischen den beiden LÃ¤ndern gefeiert. Die BrÃ¼cke, die im SommerMehr
In der deutschen BevÃ¶lkerung gibt es einer Umfrage zufolge groÃŸen Zuspruch fÃ¼r die Idee, Gelder auf vergessenen Bankkonten fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Zwecke zu verwenden. Wie dieMehr
Im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Metrolinie in Lissabon hat die EU-Kommission einen chinesischen Zulieferer aus der Ausschreibung geworfen. Die portugiesische Tochter desMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante steuerfreie PrÃ¤mie in HÃ¶he von bis zu 1.000 Euro fÃ¼r Arbeitnehmer soll von Arbeitgebern auch an EmpfÃ¤nger der geplantenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante ErhÃ¶hung der AbgeordnetendiÃ¤ten stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus mehreren politischen Lagern. Von der Union wird die bestehende RegelungMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen fÃ¼r eine Teilnahme der Marine an einer mÃ¶glichen Sicherungs-Operation in der StraÃŸe von HormusMehr