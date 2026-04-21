Nordrhein-Westfalen: Unbekannter erschieÃŸt WaschbÃ¤r mit Armbrust

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WaschbÃ¤r auf Ast

Ein Unbekannter hat in Nordrhein-Westfalen einen WaschbÃ¤ren offenbar mit einer Armbrust erschossen. Eine Anwohnerin entdeckte das getÃ¶tete Tier an einem Bach in Niederdresselndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Burbach, wie die Polizei mitteilte.