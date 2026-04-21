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Nordrhein-Westfalen: Unbekannter erschieÃŸt WaschbÃ¤r mit Armbrust

  • AFP - 21. April 2026, 15:00 Uhr
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WaschbÃ¤r auf Ast
Bild: AFP

Ein Unbekannter hat in Nordrhein-Westfalen einen WaschbÃ¤ren offenbar mit einer Armbrust erschossen. Eine Anwohnerin entdeckte das getÃ¶tete Tier an einem Bach in Niederdresselndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Burbach, wie die Polizei mitteilte.

Ein Unbekannter hat in Nordrhein-Westfalen einen WaschbÃ¤ren offenbar mit einer Armbrust erschossen. Eine Anwohnerin entdeckte das getÃ¶tete Tier am Montagabend an einem Bach in Niederdresselndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Burbach, wie die Polizei am Dienstag in Siegen mitteilte.

Bei dem Geschoss handelte es sich laut Polizei um einen 40 Zentimeter langen Armbrustpfeil mit Edelstahlspitze, schwarzem Schaft und grÃ¼nen Federn. Es wird wegen Jagdwilderei beziehungsweise TierquÃ¤lerei ermittelt.

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