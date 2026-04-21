Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen 23-jÃ¤hrigen Syrer erhoben. Ihm werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung und die Verbreitung von Propaganda des "Islamischen Staates" vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Dienstag mitteilte.
Der Mann soll spÃ¤testens seit MÃ¤rz 2025 aus radikal-islamistischer Gesinnung einen Anschlag in Berlin geplant haben, der sich vor allem gegen Juden sowie "UnglÃ¤ubige" richten sollte. Er soll sich im Internet Ã¼ber den Bau von Spreng- und Brandvorrichtungen informiert, ein Messer sowie mutmaÃŸlich dafÃ¼r geeignete GegenstÃ¤nde besorgt und experimentelle Versuche unternommen haben. Sein Plan habe einen Messerangriff und einen anschlieÃŸenden Selbstmordanschlag mit einem SprengstoffgÃ¼rtel umfasst, so die BehÃ¶rden.
Der Beschuldigte, dem im September 2024 subsidiÃ¤rer Schutz gewÃ¤hrt und dieser im Januar 2026 wieder entzogen wurde, befindet sich seit seiner Festnahme am 1. November 2025 in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen waren damals Beweismittel sichergestellt worden. Die Anklage wurde bei der Staatsschutzkammer des Landgerichts Berlin eingereicht.
Brennpunkte
Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Terror-Anklage gegen Syrer
- dts - 21. April 2026, 14:45 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen 23-jÃ¤hrigen Syrer erhoben. Ihm werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung und die Verbreitung von Propaganda des "Islamischen Staates" vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Dienstag mitteilte.
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