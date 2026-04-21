Dax startet freundlich - Anleger hoffen auf US-Iran-GesprÃ¤che

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.560 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Infineon und SAP, am Ende Beiersdorf, Airbus und die Deutsche Telekom.



"An den BÃ¶rsen Ã¼berwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persÃ¶nliche GesprÃ¤chsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die BÃ¶rsen preisen weiterhin ein Ende des militÃ¤rischen Konfliktes und eine schrittweise Normalisierung der EnergiemÃ¤rkte." FÃ¼r den Fall, dass die GesprÃ¤che scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das EnttÃ¤uschungspotenzial an den BÃ¶rsen entsprechend groÃŸ.



"Trotz des gestrigen RÃ¼ckschlages notiert der Dax komfortabel oberhalb seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 24.113 Punkten", fÃ¼gte Altmann hinzu. "Das ist als positives Zeichen zu werten. Das nachhaltige Ãœberschreiten dieser wichtigen Trendlinie scheint tatsÃ¤chlich neue KÃ¤ufer in den Markt gelockt zu haben."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1775 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8493 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,21 US-Dollar; das waren 27 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

