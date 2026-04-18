Kubicki will FDP wieder Ã¼ber zehn Prozent fÃ¼hren

Bild von Wolfgang Kubicki auf FDP-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki strebt im Fall seiner Wahl zum Parteichef wieder Wahlergebnisse Ã¼ber zehn Prozent der Stimmen an. "ZunÃ¤chst schwebt mir vor, die FDP nach einem Jahr bitterbÃ¶ser Bedeutungslosigkeit wieder in die NÃ¤he von fÃ¼nf Prozent zu heben", sagte Kubicki der "Welt am Sonntag".



Momentan lege die Partei in den Umfragen bereits leicht zu, das sei aber "noch kein Kubicki-Effekt. Der Kubicki-Effekt beginnt bei sechs Prozent. Dann ist die HÃ¼rde Ã¼berwunden." Sein Anspruch gehe aber darÃ¼ber hinaus. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 habe die FDP 10,7 und 11,4 Prozent geholt, so Kubicki: "Ein Anspruch darunter ist fÃ¼r einen Kampfsportler wie mich kein wirklicher Anspruch."



Kubicki kandidiert auf dem Parteitag Ende Mai fÃ¼r zunÃ¤chst ein Jahr als neuer Vorsitzender. "Und am Ende dieses Jahres wird sich zeigen, ob es gelungen ist, die FDP aus der Bedeutungslosigkeit herauszufÃ¼hren", sagte der 74-JÃ¤hrige. "Wenn wir im Mai nÃ¤chsten Jahres in Umfragen immer noch bei zwei Prozent stehen, dann kann auch Wolfgang Kubicki nicht mehr helfen."



Insgesamt sehe er sich nicht als Zukunft der FDP: "Aber ich will, dass die Partei eine Zukunft hat." Seinen Konkurrenten um den Parteivorsitz, Henning HÃ¶ne, hÃ¤lt Kubicki fÃ¼r nicht ausreichend bekannt, um die FDP wieder auf Kurs zu bringen. "Wenn ich glauben wÃ¼rde, dass mein Gegenkandidat Henning HÃ¶ne genauso schnell in der Lage wÃ¤re wie ich, die FDP auf Bundesebene wieder prÃ¤sent zu machen, dann wÃ¼rde ich sagen: Mach es. Aber sein Bekanntheitsgrad ist noch nicht ausreichend. Das braucht auch Zeit", sagte Kubicki.



Im Fall seiner Wahl werde er HÃ¶ne vorschlagen, als sein Stellvertreter zu arbeiten. Das Problem der FDP sei es, "dass die Menschen die Partei seit Ã¼ber einem Jahr gar nicht mehr wahrnehmen. Wahrnehmbarkeit ist aber die erste Voraussetzung dafÃ¼r, dass man Menschen Ã¼berhaupt erreichen kann."



Kubicki strebt weiterhin an, externe PersÃ¶nlichkeiten fÃ¼r die Partei zu gewinnen. "Ich bin mit einigen auch schon in GesprÃ¤chen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen", so der Parteivize. "Aber wir leiden wie jede politische Partei nicht unter zu viel Kompetenz."



Mit der AfD will er diskutieren, aber nicht zusammenarbeiten. "Ich bin fÃ¼r eine harte politische Abgrenzung zur AfD, aber nicht fÃ¼r eine Ausgrenzung", so der Schleswig-Holsteiner. "Wir machen die AfD doch nicht kleiner, indem wir erklÃ¤ren, sie sei bÃ¶se und rechtsradikal und man mÃ¼sse sich mit ihren Argumenten gar nicht befassen. Ich muss mich vor der AfD nicht verstecken. Ich lasse mich von denen nicht beeindrucken. Ich weiche keiner Diskussion aus und setze mich mit der AfD in der Sache auseinander. Austritt aus der EU, Abschaffung des Euro, Abzug der US-Armee aus Deutschland - die AfD ist in vielen Punkten schlicht irre und deshalb Ã¼berhaupt nicht koalitionsfÃ¤hig."

