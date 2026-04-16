SPD pocht auf Herabstufung von Schwarzfahren Ordnungswidrigkeit

Bushaltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD erhÃ¶ht den Druck auf die Union, das Schwarzfahren aus dem Strafrecht zu streichen. "FÃ¼r uns ist klar: Wer BÃ¼rokratieentlastung ernst nimmt, der sollte auch sagen: Paragraf 265a StGB gehÃ¶rt in dieser Form nicht mehr in ein modernes Strafrecht", sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Carmen Wegge, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Ziel der SPD sei es, mit dem "Koalitionspartner eine gemeinsame VerstÃ¤ndigung hinzubekommen".



Ihre Fraktion setze sich seit LÃ¤ngerem dafÃ¼r ein, "das Fahren ohne Fahrschein aus dem Strafrecht ersatzlos zu streichen und Ersatzfreiheitsstrafen in diesem Bereich zu beenden", so Wegge. "Vor diesem Hintergrund begrÃ¼ÃŸen wir es, wenn Bundesjustizministerin Hubig eine GesetzesÃ¤nderung ernsthaft prÃ¼ft, und unterstÃ¼tzen sie bei diesem Anliegen ausdrÃ¼cklich."



Die GrÃ¼nen dringen auf eine schnelle Entkriminalisierung. "Die aktuelle Regelung in Paragraf 265a StGB ist ungerecht und diskriminierend. Wer eine verhÃ¤ngte Geldstrafe nicht zahlen kann, landet durch eine Ersatzfreiheitsstrafe oft sogar im GefÃ¤ngnis. Die Verfolgung solcher BagatellfÃ¤lle belastet die Justiz sehr stark", sagte Lena Gumnior, Obfrau im Ausschuss fÃ¼r Recht und Verbraucherschutz, der "Rheinischen Post".



Am Donnerstag will der Bundestag zwei GesetzentwÃ¼rfe von GrÃ¼nen und Linken zur Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein beraten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte sich zuletzt offen fÃ¼r eine Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein gezeigt.

