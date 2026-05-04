Der ADAC rechnet fÃ¼r das kommende Wochenende mit leicht erhÃ¶hter Staugefahr. Am Samstagvormittag kÃ¶nne es bei schÃ¶nem Wetter verstÃ¤rkten Ausflugsverkehr in Richtung der Naherholungsgebiete geben, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. ZusÃ¤tzlich sorgten Veranstaltungen wie der Hafengeburtstag in Hamburg, das Cannstatter FrÃ¼hlingsfest in Stuttgart oder das MÃ¼nchner FrÃ¼hlingsfest fÃ¼r erhÃ¶htes Verkehrsaufkommen.
Der ADAC warnte Italien-Reisende auch vor Behinderungen auf der Brennerroute. Vom 4. bis zum 9. Mai gebe es im Bereich der LuegbrÃ¼cke Behinderungen und Staus wegen Sanierungsarbeiten. Eine noch gravierendere EinschrÃ¤nkung folgt laut Automobilklub am 30. Mai. Dann ist die Brennerautobahn zwischen der Mautstelle SchÃ¶nberg und dem Brenner wegen einer Demonstration von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr vollstÃ¤ndig gesperrt. Das gilt auch fÃ¼r die parallel verlaufenden Ausweichstrecken.
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ADAC rechnet mit leicht erhÃ¶hter Staugefahr an kommendem Wochenende
- AFP - 4. Mai 2026, 11:22 Uhr
Der ADAC rechnet fÃ¼r das kommende Wochenende mit leicht erhÃ¶hter Staugefahr. Am Samstagvormittag kÃ¶nne es bei schÃ¶nem Wetter verstÃ¤rkten Ausflugsverkehr in Richtung der Naherholungsgebiete geben, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.
Der ADAC rechnet fÃ¼r das kommende Wochenende mit leicht erhÃ¶hter Staugefahr. Am Samstagvormittag kÃ¶nne es bei schÃ¶nem Wetter verstÃ¤rkten Ausflugsverkehr in Richtung der Naherholungsgebiete geben, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. ZusÃ¤tzlich sorgten Veranstaltungen wie der Hafengeburtstag in Hamburg, das Cannstatter FrÃ¼hlingsfest in Stuttgart oder das MÃ¼nchner FrÃ¼hlingsfest fÃ¼r erhÃ¶htes Verkehrsaufkommen.
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