Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) rechnet trotz unterschiedlicher Positionen in der schwarz-roten Bundesregierung mit einem Fortbestand des BÃ¼ndnisses.
"Es gibt auch im demokratischen Spektrum im Deutschen Bundestag keine Alternative zu dieser Regierung", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv. Deshalb mÃ¼sse man sich "zusammenraufen".
Zu der Prognose seines Parteikollegen Christian von Stetten, die Bundesregierung werde "ganz sicher" keine vier Jahre halten, sagte WÃ¼st, diese dÃ¼stere Prognose wÃ¼rde er so nicht teilen. Alle Beteiligten wÃ¼ssten, welche Verantwortung sie haben. Und weiter: "Ja, es sind unterschiedliche Parteien, aber ich glaube, es hÃ¤lt."
Mit Blick auf die Regierungsarbeit sprach WÃ¼st von Fortschritten in mehreren Feldern. Bei Energie sei schon eine Menge passiert, sagte er. Migration sei in der Ã¶ffentlichen Debatte kaum noch ein Thema. Weitere Vorhaben seien in Arbeit. "Wenn man vorankommt, glaube ich, wird die Stimmung auch besser", sagte WÃ¼st.
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WÃ¼st: Schwarz-Rot hÃ¤lt - keine Alternative zur Regierung
- dts - 4. Mai 2026, 11:39 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) rechnet trotz unterschiedlicher Positionen in der schwarz-roten Bundesregierung mit einem Fortbestand des BÃ¼ndnisses.
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