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Gauck: NÃ¤chstes Staatsoberhaupt muss keine Frau sein

  • dts - 13. Mai 2026, 16:29 Uhr
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Joachim Gauck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Joachim Gauck ist offen auch fÃ¼r einen mÃ¤nnlichen Nachnachfolger. Das sagte er auf einer Veranstaltung des Magazins "Stern" in Hamburg.

"Ich habe mal gesagt, ich kann mir eine katholische Intellektuelle als BundesprÃ¤sidentin wÃ¼nschen. Aber es muss ja auch nicht eine Frau sein", so der 86-JÃ¤hrige. Er hÃ¤tte es zwar ganz gerne, und viele andere in Deutschland auch, aber letztlich komme es nicht auf das Geschlecht an, sondern darauf, dass man bereit sei, zu hÃ¶ren und zu geben und den Eindruck erworben habe, dass das Leben einem einige Sachen beigebracht habe, die man mit anderen teilen mÃ¶chte.

Namen geeigneter Kandidaten wollte Gauck Ã¶ffentlich nicht nennen.

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