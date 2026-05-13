"Herr der Ringe"-Regisseur Jackson arbeitet an Drehbuch fÃ¼r "Tim und Struppi"

Peter Jackson

'Herr der Ringe'-Regisseur Peter Jackson widmet sich einem weiteren Klassiker: Statt der Fantasy-Trilogie sollen dann 'Tim und Struppi' im Mittelpunkt stehen.

"Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson widmet sich einem weiteren Klassiker: Statt der Fantasy-Trilogie sollen dann "Tim und Struppi" im Mittelpunkt stehen. Er arbeite an einem Drehbuch fÃ¼r einen Film Ã¼ber den jungen Reporter, den der belgische Comiczeichner HergÃ© vor fast einem Jahrhundert geschaffen hatte, sagte der neuseelÃ¤ndische Regisseur am Mittwoch in Cannes. Es solle eine Art Fortsetzung von Steven Spielbergs Animationsfilm "Die Abenteuer von Tim und Struppi" aus dem Jahr 2011 sein.



"Die Abmachung war, dass Steven einen dreht und ich einen anderen", sagte Jackson bei dem Filmfestival, das ihm am Dienstag eine Ehrenpalme verliehen hatte. "Also hat Steven seinen Film gedreht und dann habe ich 15 Jahre lang meinen nicht gemacht. Das ist mir sehr unangenehm", fuhr der Regisseur fort.



In Cannes schien Jackson aber keine Zeit verlieren zu wollen: Zwischen den Galas und der Preisverleihung habe er "mit Fran (Walsh, seine Partnerin) an einem 'Tim und Struppi'-Drehbuch gearbeitet", berichtete Jackson. "Ich habe es hier im Hotelzimmer geschrieben."



Er liebe "Tim und Struppi", fuhr der Regisseur fort, der J. R. R. Tolkiens "Herr der Ringe"-Trilogie zu einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten gemacht hat. "Tim und Struppi" gehÃ¶rt mit Abenteuern wie "Tim und Struppi in Tibet" und "Der Blaue Lotos" zu den Comic-Klassikern in Europa.