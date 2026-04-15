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Rechtswidrige GebÃ¼hr: Gericht verbietet Wiesbadener Wassercent

  • AFP - 15. April 2026, 15:12 Uhr
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Wasserglas
Bild: AFP

Im Streit Ã¼ber den sogenannten Wassercent, eine Steuer der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel diesen fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Er gab damit dem Land Hessen Recht.

Im Streit Ã¼ber den sogenannten Wassercent der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel diesen fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Er gab damit am Mittwoch dem Land Hessen Recht. Die Stadt hatte die Steuer zum Jahr 2024 eingefÃ¼hrt - unter anderem, um den kommunalen Haushalt zu finanzieren und um das Wassersparen zu fÃ¶rdern.

Auf je 1000 Liter Trinkwasser entfallen demnach zusÃ¤tzliche 90 Cent an Steuern fÃ¼r Privathaushalte und Betriebe. Das hessische Innenministerium, die zustÃ¤ndige AufsichtsbehÃ¶rde, stoppte die Steuer aber. Dagegen zog die Stadt vor Gericht.

Das Wiesbadener Verwaltungsgericht erklÃ¤rte den Wassercent vor einem Jahr fÃ¼r zulÃ¤ssig. Dagegen legte das Land Berufung ein und hatte nun Erfolg. Denn die GebÃ¼hr verstÃ¶ÃŸt gegen das Kostendeckungsprinzip, wie der Gerichtshof ausfÃ¼hrte. GebÃ¼hren mÃ¼ssten tatsÃ¤chliche Aufwendungen komplett ausgleichen kÃ¶nnen - dÃ¼rften aber keine zusÃ¤tzlichen Einnahmen generieren.

Die Wasserverbrauchsteuer wirke aber wie eine zusÃ¤tzliche GebÃ¼hr. AuÃŸerdem sei sie unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig, wenn es um den lebensnotwendigen Verbrauch von Wasser als Lebensmittel und zur Hygiene gehe. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Die Revision wurde zwar nicht zugelassen, dagegen kann aber noch Beschwerde eingelegt werden.

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