GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Cem Ã–zdemir (links) und Manuel Hagel

Nach langen SondierungsgesprÃ¤chen haben sich GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg auf den Beginn von Koalitionsverhandlungen verstÃ¤ndigt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen in Stuttgart.

Nach langen SondierungsgesprÃ¤chen haben sich GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg auf den Beginn von Koalitionsverhandlungen verstÃ¤ndigt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Verhandlungskreisen in Stuttgart. Die VerhandlungsfÃ¼hrer Cem Ã–zdemir von den GrÃ¼nen und Manuel Hagel von der CDU wollen demnach am Nachmittag weitere Details bekanntgeben.



Die SondierungsgesprÃ¤che liefen seit drei Wochen. Ã–zdemir und Hagel sollen sich nun darÃ¼ber verstÃ¤ndigt haben, dass eine ausreichende Grundlage fÃ¼r die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit dem Ziel der Fortsetzung einer grÃ¼n-schwarzen Landesregierung vorhanden ist.



Die GrÃ¼nen gewannen die Landtagswahl vom 8. MÃ¤rz knapp. Bei den Sitzen im Landtag gibt es aber eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen jeweils auf 56 Mandate. Als ein Knackpunkt der GesprÃ¤che gilt die Frage, wie sich die von der Zahl der Abgeordneten gleichen KrÃ¤fteverhÃ¤ltnisse in einer Koalition ausdrÃ¼cken werden.



Die GrÃ¼nen reklamieren das MinisterprÃ¤sidentenamt fÃ¼r sich, boten aber eine Koalition auf AugenhÃ¶he an. Erwartet wird, dass die CDU mehr Ministerposten bekommt als die GrÃ¼nen, um die Pattsituation zum Ausdruck zu bringen.