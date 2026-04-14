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Nur wenige Internetnutzer Ã¼berprÃ¼fen Quellen bei KI-Inhalten

  • dts - 14. April 2026, 11:13 Uhr
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Junge Frauen mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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WÃ¼rzburg (dts Nachrichtenagentur) - Nur ein FÃ¼nftel der Internetnutzer in Deutschland Ã¼berprÃ¼ft die Quelle von Inhalten, um KI-generierte Falschinformationen oder Betrugsversuche zu erkennen. Das geht aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Programms Polizeiliche KriminalprÃ¤vention (ProPK) hervor, der am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde. Fast die HÃ¤lfte der Befragten gab zwar an, KI-Inhalte erkennen zu kÃ¶nnen, doch nur 28 Prozent suchten aktiv nach Unstimmigkeiten in Bildern.

Laut der Studie, fÃ¼r die im Januar 3.060 Personen befragt wurden, hat rund ein Drittel noch keine MaÃŸnahmen zur Erkennung solcher Inhalte ergriffen. Besonders gering ist das Wissen um konkrete Betrugsszenarien: Nur 38 Prozent halten es fÃ¼r mÃ¶glich, dass Kriminelle KI-Programme so manipulieren, dass sie sensible Daten preisgeben. BSI-PrÃ¤sidentin Claudia Plattner sagte, die Erkennung KI-generierter Inhalte sei unverzichtbar, um Risiken und Falschinformationen zu identifizieren.

Die ProPK-Vorsitzende Stefanie Hinz verwies unterdessen auf den hÃ¤ufig beobachteten "Cybertrading-Fraud", bei dem Kriminelle mit KI-generierten Videos von Prominenten fÃ¼r angebliche AnlagemÃ¶glichkeiten werben. Sie riet, die RealitÃ¤tsnÃ¤he solcher Angebote kritisch zu hinterfragen.

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