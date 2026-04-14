Erste deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen seit 20 Jahren: Merz empfÃ¤ngt Selenskyj

Friedrich Merz (l.) und Wolodymyr Selenskyj in Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag zu den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit Ã¼ber 20 Jahren in Berlin empfangen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit Ã¼ber 20 Jahren in Berlin empfangen. Merz begrÃ¼ÃŸte Selenskyj im Bundeskanzleramt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Montag berichteten. Im Anschluss wurde der ukrainische PrÃ¤sident mit militÃ¤rischen Ehren in der Hauptstadt begrÃ¼ÃŸt. Merz und Selenskyj besichtigten daraufhin gemeinsam verschiedene Drohnensysteme aus deutsch-ukrainischen Kooperationsprojekten.



Im weiteren Verlauf des Tages waren GesprÃ¤che zwischen Merz und Selenskyj sowie den Delegationen beider LÃ¤nder geplant. Bei den GesprÃ¤chen dÃ¼rfte es vor allem um weitere Hilfen fÃ¼r die Ukraine gehen. Nur dank massiver internationaler UnterstÃ¼tzung gelang es dem Land, dem seit vier Jahren wÃ¤hrenden russischen Angriff standzuhalten. Einer der grÃ¶ÃŸten UnterstÃ¼tzer ist bis heute Deutschland.



Merz hatte sich am Montag mit Blick auf die Abwahl des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban zuversichtlich gezeigt, dass ein bisher durch Ungarn blockierter Milliardenkredit fÃ¼r die Ukraine nun rasch freigegeben werden kÃ¶nne. Nachdem Orban im Dezember vergangenen Jahres zunÃ¤chst einem Kredit in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine im EuropÃ¤ischen Rat zugestimmt hatte, blockierte er seitdem die Auszahlung.Â



Die Ukraine ist dringend auf die EU-Mittel angewiesen. 60 der 90 Milliarden sollen laut Kiew in die Armee investiert werden, um deren KampftÃ¼chtigkeit in den Jahren 2026 und 2027 zu gewÃ¤hrleisten.