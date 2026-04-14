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"Glasfasermord" an Vorarbeiter im Saarland: Urteil gegen vier TÃ¤ter rechtskrÃ¤ftig

  • AFP - 14. April 2026, 10:52 Uhr
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Bundesgerichtshof in Karlsruhe
Bild: AFP

Nach dem Mord am Vorarbeiter einer Gruppe von Glasfasermonteuren im Saarland ist das Urteil gegen die TÃ¤ter rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof bestÃ¤tigte die Verurteilung der vier MÃ¤nner zu lebenslangen Freiheitsstrafen.

Nach dem Mord am Vorarbeiter einer Gruppe von Glasfasermonteuren im Saarland ist das Urteil gegen die TÃ¤ter rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestÃ¤tigte die Verurteilung der vier MÃ¤nner zu lebenslangen Freiheitsstrafen, wie er am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Das Landgericht SaarbrÃ¼cken hatte in seinem Urteil vom Februar 2025 auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, auch das wurde vom BGH bestÃ¤tigt. (Az. 6 StR 443/25)

Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft ist damit praktisch ausgeschlossen. Wie das Landgericht feststellte, hatten die vier MÃ¤nner ihren Vorarbeiter im MÃ¤rz 2023 in ihrer Monteurswohnung im saarlÃ¤ndischen Ort Schmelz getÃ¶tet. Der 37-JÃ¤hrige kam aus Hessen, er war aus beruflichen GrÃ¼nden im Saarland.

Die TÃ¤ter lockten ihn dem Urteil zufolge unter einem Vorwand in die Wohnung. Dann fesselten und knebelten sie ihn und traten und schlugen ihn gegen den Kopf. Seinen Tod hÃ¤tten sie billigend in Kauf genommen. Danach hÃ¤tten sie den Sterbenden rasiert, beschimpft und auf ihn uriniert und sich dabei gegenseitig gefilmt, stellte das Landgericht fest.

Der 37-JÃ¤hrige starb an seinen Verletzungen. Wenige Tage nach der Tat wurden drei der vier TÃ¤ter in Frankreich festgenommen. Der vierte wurde einige Wochen spÃ¤ter in Deutschland gefasst. Der Prozess gegen sie in SaarbrÃ¼cken begann im Oktober 2024.

Gegen das Mordurteil wandten sie sich an den BGH. Dieser Ã¼berprÃ¼fte es, fand aber keine Rechtsfehler. Damit wurde es rechtskrÃ¤ftig. Wegen der beruflichen TÃ¤tigkeit der Angeklagten und ihres Opfers wurde die Tat auch "Glasfasermord" genannt.

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