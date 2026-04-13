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Bundesregierung feiert "historisches" Wahlergebnis in Ungarn

  • dts - 13. April 2026, 12:30 Uhr
Bild vergrößern: Bundesregierung feiert historisches Wahlergebnis in Ungarn
PÃ©ter Magyar am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat mit Erleichterung auf den Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn reagiert.

"Dieses Wahlergebnis hat die Bundesregierung nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie stuft es als historisch ein", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag der dts Nachrichtenagentur. Die Ungarn hÃ¤tten in einer Zahl wie nie zuvor ihre Stimmen abgegeben. "Sie haben mit Ã¼berwÃ¤ltigender Mehrheit nicht nur eine Regierung abgewÃ¤hlt, sondern ein System, und nach 1989 haben sie einmal mehr die Freiheit gewÃ¤hlt."

Das Wahlergebnis sei "eine gute Nachricht fÃ¼r ganz Europa", so Kornelius weiter. "Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt es deswegen, weil auch die deutsche Europapolitik, die deutschen Ziele und Ambitionen innerhalb der EuropÃ¤ischen Union damit leichter zu verfolgen sind." Die Ungarn hÃ¤tten zudem bewiesen, dass es keinen unumkehrbaren Trend hin zum AutoritÃ¤ren gebe.

Vom Wahlsieger PÃ©ter Magyar erhofft sich die Bundesregierung jetzt "eine sehr konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der EuropÃ¤ischen Union", wie der Regierungssprecher sagte. "Die ungarische Regierung kann auf die UnterstÃ¼tzung Deutschlands in diesem Zusammenhang zÃ¤hlen und wir werden jetzt gemeinsam sehr schnell die Interessen vorantreiben."

Mit Blick auf die Freigabe der eingefrorenen EU-Mittel fÃ¼r Ungarn Ã¤uÃŸerte sich der Regierungssprecher derweil zurÃ¼ckhaltend. "FÃ¼r diese Gelder gibt es Verfahren und gibt es Bedingungen der EuropÃ¤ischen Kommission, und diesen Prozess Ã¼berlassen wir der Kommission", sagte er. Man strebe aber selbstverstÃ¤ndlich eine "grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche Normalisierung" mit der neuen Regierung in Ungarn an.

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