Ungarischer Wahlsieger Magyar kÃ¼ndigt "neue Ã„ra" an

Magyar bei seiner Pressekonferenz in Budapest

Nach dem Sieg seiner Tisza-Partei bei der Parlamentswahl am Sonntag hat der ungarische OppositionsfÃ¼hrer Peter Magyar den Beginn einer neuen Zeitrechnung in dem mitteleuropÃ¤ischen Land angekÃ¼ndigt.

Nach dem Sieg seiner Tisza-Partei bei der Parlamentswahl am Sonntag hat der ungarische OppositionsfÃ¼hrer Peter Magyar den Beginn einer neuen Zeitrechnung in dem mitteleuropÃ¤ischen Land angekÃ¼ndigt. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun um sicherzustellen, dass jetzt tatsÃ¤chlich eine neue Ã„ra beginnt", sagte Magyar bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Budapest am Montag.Â



Zudem rief er StaatsprÃ¤sident Tamas Sulyok dazu auf, das neue Parlament "so schnell wie mÃ¶glich" einzuberufen - schlieÃŸlich hÃ¤tten die Ungarn fÃ¼r einen "vollstÃ¤ndigen Regimewechsel" gestimmt. "Unser Land hat keine Zeit zu verlieren, denn Ungarn steckt in jeder Hinsicht in Schwierigkeiten â€“ es wurde geplÃ¼ndert, ausgeraubt, verraten, verschuldet und ruiniert", erklÃ¤rte Magyar mit Blick auf den amtierenden MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban weiter, dem er immer wieder Korruption vorgeworfen hatte.Â



StaatsprÃ¤sident Sulyok steht Orban nahe und hat nun laut Verfassung 30 Tage Zeit, um das neue Parlament einzuberufen. In der Zwischenzeit fÃ¼hrt die Regierung Orban die AmtsgeschÃ¤fte weiter. Sulyoks Amtszeit lÃ¤uft noch bis 2030.



Auf der Pressekonferenz zeigte sich Magyar zudem erleichtert, dass Russland und China seinen Sieg anerkannt hÃ¤tten. "Ich danke ihnen dafÃ¼r, dass Sie die Entscheidung des ungarischen Volkes respektvoll akzeptiert haben und fÃ¼r eine pragmatische Zusammenarbeit offen sind - genauso wie Ungarn auch", sagte er. Der EU-Kritiker Orban steht Moskau und Peking freundlich gegenÃ¼ber.



Nach AuszÃ¤hlung fast aller Wahlbezirke kam Magyars konservative Partei Tisza mit 53,6 Prozent der Stimmen auf 138 Mandate im 199 Sitze zÃ¤hlenden Parlament in Budapest. Damit hat sie die wichtige Zweidrittelmehrheit erobert. Orbans Fidesz-Partei kam mit 37,9 Prozent der Stimmen auf 55 Sitze.Â