ZurÃ¼ckgelassene Angelsachen in Stralsund lÃ¶sen nÃ¤chtlichen Rettungseinsatz aus

Angler bei Sonnenuntergang

Nach dem Fund von zurÃ¼ckgelassenen Angelutensilien an einer Mole sind RettungskrÃ¤fte in Mecklenburg-Vorpommern nachts zu einem dreistÃ¼ndigen Sucheinsatz ausgerÃ¼ckt. SchlieÃŸlich wurde der Besitzer betrunken und schlafend in einem Auto entdeckt.

Nach dem Fund von zurÃ¼ckgelassenen Angelutensilien samt gefangenen Fischen an einer Mole in Stralsund sind RettungskrÃ¤fte in Mecklenburg-Vorpommern nachts zu einem mehrstÃ¼ndigen Sucheinsatz ausgerÃ¼ckt. Der Besitzer wurde schlieÃŸlich betrunken und schlafend in einem Auto entdeckt, wie die Wasserschutzpolizei in der Hansestadt Stralsund am Montag mitteilte. Nach eigenen Angaben wollte sich der 43-JÃ¤hrige mit der zurÃ¼ckgelassenen AusrÃ¼stung seinen Angelplatz fÃ¼r den nÃ¤chsten Tag reservieren.



Zeugen hatten die Angelrute, einen Eimer mit gefangenen Heringen und einen Angelstuhl am spÃ¤ten Samstagabend an der Nordmole in Stralsund gesichtet und die Wasserschutzpolizei informiert. Da diese den Besitzer nicht fand, ging sie von einem Notfall aus.



Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung SchiffbrÃ¼chiger, Feuerwehr, Polizei und dem Einsatz unter anderem eines Seenotrettungsboots, von sechs Schlauchbooten und einem SonargerÃ¤t machten sich die Helfer auf die Suche.



Nach drei Stunden wurde die Suche wegen der Dunkelheit abgebrochen. Mitglieder der Feuerwehr entdeckten schlieÃŸlich auf einem Parkplatz in der NÃ¤he den schlafenden Mann in seinem Auto. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,3 Promille ergeben.Â