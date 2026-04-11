US-VizeprÃ¤sident Vance zu Verhandlungen mit Iran in Pakistan eingetroffen

Vance mit Generalstabschef Munir und AuÃŸenminister Dar

US-VizeprÃ¤sident JD Vance ist zu den geplanten Verhandlungen Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs in Pakistan eingetroffen. Das Flugzeug mit Vance an Bord landete am Samstagvormittag auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Nur Khan nahe Islamabad.

US-VizeprÃ¤sident JD Vance ist zu den geplanten Verhandlungen Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs in Pakistan eingetroffen. Das Flugzeug mit Vance an Bord landete am Samstagvormittag auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Nur Khan nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Der US-VizeprÃ¤sident leitet eine Delegation, die ab Samstag unter Vermittlung Pakistans Verhandlungen mit Vertretern aus Teheran Ã¼ber eine dauerhafte Beilegung des seit Ende Februar andauernden Iran-Krieges fÃ¼hren soll.



Nach der Ankunft beider Delegationen forderte Pakistans AuÃŸenminister Ishaq Dar die USA und den Iran auf, sich an den GesprÃ¤chen "konstruktiv zu beteiligen". Zugleich bekrÃ¤ftigte er "Pakistans Wunsch, die Parteien weiter dabei zu unterstÃ¼tzen, eine nachhaltige und dauerhafte LÃ¶sung des Konflikts zu erreichen", wie sein Ministerium mitteilte.



Vance wurde vom pakistanischen Generalstabschef Asim Munir empfangen. Die beiden anderen Mitglieder der US-Delegation, der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-PrÃ¤sident Donald Trump, waren schon vor Vance in Islamabad eingetroffen. Der US-VizeprÃ¤sident hatte sich vor seinem Abflug nach Pakistan am Freitag "optimistisch" geÃ¤uÃŸert, dass es zu einer Einigung kommen werde. Gleichzeitig warnte er Teheran davor, "Spielchen zu spielen".



Die iranische Delegation unter Leitung von ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf war in der Nacht in Islamabad eingetroffen und ebenfalls vom pakistanischen Generalstabschef Munir in Empfang genommen worden.Â



Der ebenfalls der Delegation angehÃ¶rende AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bekrÃ¤ftigte die Position Teherans, dass vor einem Beginn der GesprÃ¤che zunÃ¤chst die "Vorbedingungen" des Iran akzeptiert werden mÃ¼ssten.Â Parlamentschef Ghalibaf hatte im Vorfeld eine Waffenruhe auch im Libanon und die Freigabe eingefrorener VermÃ¶genswerte gefordert. Die iranische Delegation umfasst mehr als 70 Mitglieder.



Die GesprÃ¤che in Islamabad dÃ¼rften sich um mehrere heikle Punkte drehen - darunter die Urananreicherung durch den Iran und die Passage von Frachtschiffen durch die seit Kriegsbeginn vom Iran blockierte StraÃŸe von Hormus.Â



Der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif sprach von "schwierigen" Verhandlungen, die nun bevorstÃ¼nden. Es gehe um "alles oder nichts".Â



Wann die GesprÃ¤che beginnen sollten, war unklar. Der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge sollte die Teheraner Delegation um 13.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) den pakistanischen Regierungschef Sharif treffen.Â



Die USA und Israel hatten Ende Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien am Dienstag auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden.