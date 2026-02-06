US-BÃ¶rsen legen krÃ¤ftig zu - Dow erstmals Ã¼ber 50.000 Punkten

StraÃŸenschild der Wall Street (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag krÃ¤ftig zugelegt. Zu Handelsende in New York kletterte der Dow erstmals in seiner Geschichte Ã¼ber 50.000 Punkte - am Ende waren es genau 50.115,67 und damit satte 2,5 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.



Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.932 Punkten 2,0 Prozent hÃ¶her, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 25.076 Punkten 2,2 Prozent im Plus.



Investoren sprachen vom besten BÃ¶rsentag seit Ã¼ber einem halben Jahr, als Grund wurden SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger nach den jÃ¼ngsten KursrÃ¼ckgÃ¤ngen genannt, auch dass der Bitcoin nach seinem Crash am Freitag wieder zwischenzeitlich Ã¼ber zehn Prozent zulegte, beruhigte manche Anleger.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1823 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8458 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.954 US-Dollar gezahlt (+3,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 134,73 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,94 US-Dollar, das waren 39 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

