Finanzen

Dax am Mittag im Plus - Staatsanleihen wieder attraktiver

  • dts - 6. Februar 2026, 12:34 Uhr
Bild vergrößern: Dax am Mittag im Plus - Staatsanleihen wieder attraktiver
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem zurÃ¼ckhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Plus bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.635 Punkten berechnet, 0,6 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.

"Wir erleben aktuell eine regelrechte Flucht aus dem Bitcoin", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Doch nicht alle fliehen freiwillig. Diejenigen, die mit Fremdkapital in den Bitcoin investiert haben, mÃ¼ssen hohe Summen nachschieÃŸen oder werden zwangsliquidiert. Und jeder KursrÃ¼ckgang heizt die Spirale aus Margin-Calls, VerkÃ¤ufen und weiteren Kursverlusten weiter an."

"Diejenigen, die ihre Margin-Calls bedienen, mÃ¼ssen dafÃ¼r hÃ¤ufig in anderen Assetklassen verkaufen. Und so frisst sich der Bitcoin-Crash in andere Assetklassen hinein."

"Der VolatilitÃ¤tsindex des NASDAQ 100 hat im gestrigen Handel die Marke von 30 erreicht." Das zeige, wie groÃŸ die Unsicherheit unter den Anlegern aktuell sei. "Zum Vergleich: Der Durchschnittskurs der vergangenen zwei Jahre liegt bei knapp 21. Und das zeigt, mit welcher Verunsicherung Anlegerinnen und Anleger aktuell agieren. Und verunsicherte Marktteilnehmer drÃ¼cken deutlich schneller auf den Verkaufsknopf."

"Unterdessen gewinnen Staatsanleihen gerade ein StÃ¼ck weit ihren Ruf als sicherer Hafen zurÃ¼ck. Aufgrund der aktuell extrem hohen Unsicherheit werden Staatsanleihen als zumindest weniger risikoreich wahrgenommen und wieder gekauft. Dazu kommt, dass sich die Erwartung an den zukÃ¼nftigen Notenbank-PrÃ¤sidenten Kevin Warsh gestern extrem verschoben hat. Die Erwartung einer Zinssenkung hat gestern immens zugenommen. Auf dem Parkett wird jetzt eine unmittelbare Senkung erwartet, wenn Warsh im Juni erstmals eine Zinssitzung leitet. An den Tagen zuvor lag die Senkungswahrscheinlichkeit noch 40 Prozent niedriger", sagte Altmann.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1787 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8484 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.892 US-Dollar gezahlt (+2,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 133,44 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,58 US-Dollar, das waren 3 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax startet zurÃ¼ckhaltend - Edelmetalle bleiben im Fokus
    Dax startet zurÃ¼ckhaltend - Edelmetalle bleiben im Fokus

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist Freitagmorgen zurÃ¼ckhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.475 Punkten

    Mehr
    US-BÃ¶rsen geben deutlich nach - Panik-VerkÃ¤ufe beim Bitcoin
    US-BÃ¶rsen geben deutlich nach - Panik-VerkÃ¤ufe beim Bitcoin

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Dow schloss bei 48.909 Punkten 1,2 Prozent schwÃ¤cher, der Technologie-Index

    Mehr
    Dax gibt nach - erste BewÃ¤hrungsprobe des BÃ¶rsenjahres
    Dax gibt nach - erste BewÃ¤hrungsprobe des BÃ¶rsenjahres

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.491 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von

    Mehr
    EU fordert von Tiktok Ã„nderung
    EU fordert von Tiktok Ã„nderung "sÃ¼chtig machender" Funktionsweise
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Kanada streicht Vorgabe von 100 Prozent E-Autos bei Neuwagen bis 2035
    Kanada streicht Vorgabe von 100 Prozent E-Autos bei Neuwagen bis 2035
    Industrieproduktion im Dezember gesunken - Optimismus Ã¼berwiegt dennoch
    Industrieproduktion im Dezember gesunken - Optimismus Ã¼berwiegt dennoch
    Frankreich und Kanada erÃ¶ffnen Konsulate in GrÃ¶nland
    Frankreich und Kanada erÃ¶ffnen Konsulate in GrÃ¶nland
    Mindestens 30 Tote und Ã¼ber 100 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad
    Mindestens 30 Tote und Ã¼ber 100 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad
    Lawrow: Ukraine steckt hinter SchÃ¼ssen auf russischen General in Moskau
    Lawrow: Ukraine steckt hinter SchÃ¼ssen auf russischen General in Moskau
    Kommunen in Finanznot: Verdi warnt vor Gefahr fÃ¼r Demokratie
    Kommunen in Finanznot: Verdi warnt vor Gefahr fÃ¼r Demokratie
    Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen Priester an franzÃ¶sischer Schule
    Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen Priester an franzÃ¶sischer Schule
    Unbekannte verschicken Patrone an jÃ¼dische Einrichtung in MÃ¼nchen
    Unbekannte verschicken Patrone an jÃ¼dische Einrichtung in MÃ¼nchen

    Top Meldungen

    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts