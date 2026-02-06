Dax am Mittag im Plus - Staatsanleihen wieder attraktiver

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem zurÃ¼ckhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Plus bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.635 Punkten berechnet, 0,6 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.



"Wir erleben aktuell eine regelrechte Flucht aus dem Bitcoin", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Doch nicht alle fliehen freiwillig. Diejenigen, die mit Fremdkapital in den Bitcoin investiert haben, mÃ¼ssen hohe Summen nachschieÃŸen oder werden zwangsliquidiert. Und jeder KursrÃ¼ckgang heizt die Spirale aus Margin-Calls, VerkÃ¤ufen und weiteren Kursverlusten weiter an."



"Diejenigen, die ihre Margin-Calls bedienen, mÃ¼ssen dafÃ¼r hÃ¤ufig in anderen Assetklassen verkaufen. Und so frisst sich der Bitcoin-Crash in andere Assetklassen hinein."



"Der VolatilitÃ¤tsindex des NASDAQ 100 hat im gestrigen Handel die Marke von 30 erreicht." Das zeige, wie groÃŸ die Unsicherheit unter den Anlegern aktuell sei. "Zum Vergleich: Der Durchschnittskurs der vergangenen zwei Jahre liegt bei knapp 21. Und das zeigt, mit welcher Verunsicherung Anlegerinnen und Anleger aktuell agieren. Und verunsicherte Marktteilnehmer drÃ¼cken deutlich schneller auf den Verkaufsknopf."



"Unterdessen gewinnen Staatsanleihen gerade ein StÃ¼ck weit ihren Ruf als sicherer Hafen zurÃ¼ck. Aufgrund der aktuell extrem hohen Unsicherheit werden Staatsanleihen als zumindest weniger risikoreich wahrgenommen und wieder gekauft. Dazu kommt, dass sich die Erwartung an den zukÃ¼nftigen Notenbank-PrÃ¤sidenten Kevin Warsh gestern extrem verschoben hat. Die Erwartung einer Zinssenkung hat gestern immens zugenommen. Auf dem Parkett wird jetzt eine unmittelbare Senkung erwartet, wenn Warsh im Juni erstmals eine Zinssitzung leitet. An den Tagen zuvor lag die Senkungswahrscheinlichkeit noch 40 Prozent niedriger", sagte Altmann.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1787 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8484 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.892 US-Dollar gezahlt (+2,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 133,44 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,58 US-Dollar, das waren 3 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

