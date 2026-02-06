Dax startet zurÃ¼ckhaltend - Edelmetalle bleiben im Fokus

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist Freitagmorgen zurÃ¼ckhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.475 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax kÃ¶nnte nach den Verlusten der letzten Tage zu einer technischen Gegenbewegung ansetzen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die Untergrenze der Handelsspanne der vergangenen gut drei Wochen ist erreicht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass KÃ¤ufer zumindest kurzfristig einen Einstieg wagen kÃ¶nnten. Einen klaren Trend bleibt der Dax den Anlegern jedoch weiterhin schuldig. Bis zur oberen Begrenzung der PendelbÃ¶rse wÃ¤ren immerhin rund 500 Punkte Platz. Der Dax wird derzeit vor allem von kurzfristig und technisch orientierten HÃ¤ndlern dominiert."



"Silber hat es im asiatischen Handel fast zerrissen. Die UnterstÃ¼tzung bei 70 Dollar wurde gebrochen, und Silber sank zeitweise fast bis auf 64 Dollar. Die befÃ¼rchteten Schockwellen der neuen Silbertiefs bleiben jedoch aus. Stattdessen kehrt die Risikobereitschaft der Anleger zurÃ¼ck, die die tiefen Kurse nutzten, um einzusteigen. Offenbar ging der Ausverkauf vielen Anlegern kurzfristig einfach zu weit. Silber hat sich vom Rekordhoch bis zum Nachttief nahezu halbiert."



Alle Augen der EdelmetallhÃ¤ndler richteten sich nun auf das Zentralbank-Update aus China am Wochenende. Die Hoffnung sei, dass Chinas Notenbank trotz der Rekordpreise im Januar weiterhin Gold gekauft habe. Das Narrativ, das den Goldpreis Ã¼ber 5.000 Dollar trieb, basiere auch auf einem "Um-die-Wette-Bieten" zwischen Zentralbanken und privaten Anlegern. "Ein RÃ¼ckgang der chinesischen KÃ¤ufe - gerade jetzt - wÃ¤re also ein gewisser Schock."



"Nachdem Christine Lagarde einer Zinssenkung der EZB eine Absage erteilt hat, verlagert sich die Hoffnung der Anleger auf positivere Signale aus den USA. Nach den Kursverlusten dieser Woche dÃ¼rfte es bereits genÃ¼gen, wenn die Inflations- und Arbeitsmarktdaten der kommenden Woche die TÃ¼r zu weiteren Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank im Jahr 2026 nicht gÃ¤nzlich zuschlagen", sagte Stanzl.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1789 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8482 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.867 US-Dollar gezahlt (+1,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,73 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,28 US-Dollar, das waren 73 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

