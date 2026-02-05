US-BÃ¶rsen geben deutlich nach - Panik-VerkÃ¤ufe beim Bitcoin

New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Dow schloss bei 48.909 Punkten 1,2 Prozent schwÃ¤cher, der Technologie-Index Nasdaq-100 bei 24.549 Punkten 1,4 Prozent im Minus und der breiter aufgestellte S&P 500 mit 6.798 Punkten ebenfalls 1,2 Prozent niedriger.



Panik-VerkÃ¤ufe gab es bei den Krypto-WÃ¤hrungen, allen voran beim Bitcoin, der im Tagesverlauf rund 12 Prozent einbÃ¼ÃŸte. Hier scheinen viele Investoren und auch Privatanleger jetzt aussteigen und die krÃ¤ftigen Gewinne der letzten Jahre um jeden Preis wenigstens zum Teil noch sichern zu wollen.



Hauen und Stechen gab es auch bei Amazon-Aktien, die nach der VerÃ¶ffentlichung von GeschÃ¤ftszahlen jÃ¤h um rund fÃ¼nf Prozent nach unten gingen - und das, obwohl die Prognosen mehr oder weniger erfÃ¼llt wurden. Der Konzern macht lÃ¤ngst einen GroÃŸteil seines GeschÃ¤ftes nicht mehr mit dem Online-Versand, sondern mit dem Betrieb von Cloud-Dienstleistungen, und auch hier scheinen sich dank "KI" nun gÃ¼nstigere Alternativen aufzutun, so das Urteil mancher Marktbeobachter.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1780 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8489 Euro zu haben.



Der Goldpreis war ebenfalls stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.804 US-Dollar gezahlt (-3,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,12 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank auch noch stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,37 US-Dollar, das waren 209 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

