BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere EU-Abgeordnete von GrÃ¼nen, Sozialdemokraten, Liberalen und Linken haben die Uefa aufgefordert, sich bei der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA klarer zu positionieren und mÃ¶gliche Konsequenzen bis hin zu Boykotten zu prÃ¼fen. Anlass ist die Auszeichnung des frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Donald Trump mit einem sogenannten "Fifa Peace Prize" durch den Weltverband Fifa, wie der "Spiegel" unter Berufung auf ein Schreiben der Abgeordneten berichtet. Zu den Unterzeichnern gehÃ¶ren etwa der GrÃ¼ne Rasmus Andresen oder der Sozialdemokrat Matthias Ecke.
In dem Schreiben an die Uefa-Spitze warnen die Abgeordneten vor einer AushÃ¶hlung zentraler Werte des FuÃŸballs. "In den letzten Jahren, insbesondere wÃ¤hrend der Trump-Regierung, haben die Vereinigten Staaten politische MaÃŸnahmen ergriffen und eine Rhetorik verwendet, die ernsthafte Zweifel am Respekt gegenÃ¼ber dem VÃ¶lkerrecht, demokratischen Standards und dem Prinzip der Selbstbestimmung aufkommen lassen", heiÃŸt es darin.
Verwiesen wird unter anderem auf wiederholte Ã„uÃŸerungen im Zusammenhang mit GrÃ¶nland. Dessen BevÃ¶lkerung sei zeitweise behandelt worden, als handele es sich um "ein strategisches oder wirtschaftliches Gut und nicht um eine Gemeinschaft mit dem Recht, Ã¼ber ihre eigene Zukunft zu entscheiden". Die Austragung der WM 2026 dÃ¼rfe solche Positionen nicht "normalisieren oder legitimieren".
Politik
EU-Abgeordnete fordern Uefa zu mÃ¶glichem WM-Boykott auf
- dts - 4. Februar 2026, 11:30 Uhr
.
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere EU-Abgeordnete von GrÃ¼nen, Sozialdemokraten, Liberalen und Linken haben die Uefa aufgefordert, sich bei der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA klarer zu positionieren und mÃ¶gliche Konsequenzen bis hin zu Boykotten zu prÃ¼fen. Anlass ist die Auszeichnung des frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Donald Trump mit einem sogenannten "Fifa Peace Prize" durch den Weltverband Fifa, wie der "Spiegel" unter Berufung auf ein Schreiben der Abgeordneten berichtet. Zu den Unterzeichnern gehÃ¶ren etwa der GrÃ¼ne Rasmus Andresen oder der Sozialdemokrat Matthias Ecke.
Weitere Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), hÃ¤lt den Vorschlag, auch auf europÃ¤ischer Ebene das Prinzip derMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat 2025 so viele Rechtsakte auf den Weg gebracht wie seit 2010 nicht mehr. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r LandwirtschaftMehr
Top Meldungen
Der Hongkonger Konzern CK Hutchison hat wegen des Lizenzentzugs fÃ¼r den Betrieb von zwei HÃ¤fen am Panamakanal ein internationales Schiedsgericht angerufen. DieMehr
China hat die Anti-Dumping-Untersuchung der EU gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind scharf kritisiert. BrÃ¼ssel nutze erneut "diskriminierende und restriktiveMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-gefÃ¼hrten Bundesregierung vor, die StÃ¤rkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzÃ¶gern.Mehr