US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis steigt weiter krÃ¤ftig

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.241 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.918 Punkten 0,8 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.339 Punkten 1,6 Prozent im Minus.
WÃ¤hrend der Konflikt zwischen Chipdesigner Nvidia und ChatGPT-Entwickler OpenAI Zweifel an der Rolle von sogenannter "KÃ¼nstlicher Intelligenz" fÃ¼r die Entwicklung der Wirtschaft nÃ¤hrt und den Nasdaq belastet, bewerteten Anleger unter anderem die Einigung im ReprÃ¤sentantenhaus auf ein Ende des Regierungs-Shutdowns. Zuvor hatte bereits der Senat zugestimmt. Nach drei Tagen Shutdown kÃ¶nnten verschiedene Bereiche der US-Regierung damit ihre Arbeit fÃ¼r mehrere Monate wieder aufnehmen, vorausgesetzt US-PrÃ¤sident Donald Trump unterzeichnet das entsprechende Gesetz. Bereits in der kommenden Woche wÃ¼rden allerdings die Mittel fÃ¼r das Heimatschutzministerium, zu dem auch ICE gehÃ¶rt, auslaufen.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1824 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8457 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.960 US-Dollar gezahlt (+6,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 134,88 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,15 US-Dollar, das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-Börsen lassen nach - Goldpreis steigt weiter kräftig
3. Februar 2026, 22:32 Uhr
.
