GrÃ¼ne werfen Merz SchwÃ¤chung der gesetzlichen Rente vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionsvize Andreas Audretsch wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, die gesetzliche Rente schwÃ¤chen zu wollen.
"Wenn man wieder das Rentenniveau infrage stellt, dann ist das vor allem auch eine politische Handlung, die dazu fÃ¼hrt, dass Frauen im Alter nicht mehr so gut abgesichert sind", sagte er den Sendern RTL und ntv. "Das darf nicht passieren. Wenn das Rentenniveau sinkt, heiÃŸt das Altersarmut in Deutschland. Das kann keine LÃ¶sung sein." Merz hatte bei einer Veranstaltung angekÃ¼ndigt, dass private und betriebliche Altersvorsorge kÃ¼nftig eine wesentlich grÃ¶ÃŸere Rolle spielen sollten als bisher, beide kapitalgedeckt.
Die gesetzliche Rentenversicherung werde der Kern bleiben, sagte Audretsch, forderte jedoch zugleich grundlegende Reformen: "Zum Beispiel sollten mal alle einzahlen. Dass Abgeordnete nach wie vor nicht einzahlen, ist ein substanzielles Problem. Da braucht es deutlich mehr Gerechtigkeit."
FÃ¼r die private Altersvorsorge schlagen die GrÃ¼nen einen Ã¶ffentlichen BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild vor. "Wer nicht dabei sein will, kann dann auch rausgehen, sich privat absichern. Aber das wÃ¤re eine Alternative zu der so grandios gescheiterten Riesterrente." In die Riesterrente gebe es in der BevÃ¶lkerung kein Vertrauen mehr und die Menschen zahlten schlicht nicht mehr ein. Daher brauche es "einen vÃ¶llig neuen Start in der privaten Altersvorsorge".
"Ein Ã¶ffentlicher Fonds, geringe AbschlussgebÃ¼hren, eine VerlÃ¤sslichkeit, ein staatliches Produkt, was dann gute Renditen bringt - das kann man einfÃ¼hren. Dann hÃ¤tte man mit einem Schlag die Voraussetzung dafÃ¼r, tatsÃ¤chlich die kapitalgedeckte SÃ¤ule auf Vordermann zu bringen", so Audretsch. Bislang habe die Union zur Reform der kapitalgedeckten Altersvorsorge "keinen substanziellen Vorschlag" gemacht.
- dts - 3. Februar 2026, 09:06 Uhr
