Kanzleramtschef will neues BND-Gesetz noch in diesem Jahr

Logo von BND (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat ein neues BND-Gesetz noch in diesem Jahr angekÃ¼ndigt. "Den Kabinettsbeschluss zum BND-Gesetz streben wir so bald wie mÃ¶glich an", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel".



Angesichts der wachsenden globalen Bedrohungslage brauche es starke Geheimdienste, argumentierte Frei, der auch der Beauftragte fÃ¼r die Nachrichtendienste des Bundes ist. "FÃ¼r unsere Nachrichtendienste muss die finanzielle, personelle und technische Ausstattung zÃ¼gig weiter verbessert werden. AuÃŸerdem mÃ¼ssen wir den rechtlichen Instrumentenkasten so ausgestalten, dass unsere Dienste in der Lage sind, auf die neuen Herausforderungen angemessen zu reagieren", sagte Frei.



Konkret solle der BND etwa bei Drohnenangriffen aktiv Funkverbindungen stÃ¶ren dÃ¼rfen oder die Krypto-Wallets von feindlichen Agenten ausschalten kÃ¶nnen. "Wir leben in einer Welt vielfÃ¤ltiger Bedrohungen. Da reicht es nicht aus, nur Informationen zu beschaffen und zu bewerten und rein defensiv zu reagieren."



Mit der Reform will die Bundesregierung zudem den Diensten erlauben, digitale Daten lÃ¤nger zu speichern und auszuwerten. Dabei kÃ¶nne man gesetzgeberisch auch in Bereiche kommen, die verfassungsrechtlich noch nicht geregelt seien, rÃ¤umte Frei ein. "Aus meiner Sicht muss die AbwÃ¤gung zwischen Freiheits- und Sicherheitsinteressen auf der Grundlage der jeweiligen Bedrohungslage immer wieder neu vorgenommen werden." Der persÃ¶nliche Datenschutz mÃ¼sse gegenÃ¼ber einem allgemeinen SicherheitsbedÃ¼rfnis zurÃ¼ckstehen, argumentierte der Kanzleramtschef. "Ich bin in der Tat der Meinung, dass das VerhÃ¤ltnis neu ausbalanciert werden muss - und zwar mÃ¶glichst schnell."

