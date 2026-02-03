ArmutsgefÃ¤hrdungsquote steigt etwas

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund 13,3 Millionen Menschen in Deutschland haben zuletzt ein Einkommen unterhalb der ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze gehabt und galten deshalb als armutsgefÃ¤hrdet. Das waren 16,1 Prozent der BevÃ¶lkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die ArmutsgefÃ¤hrdungsquote bei 15,5 Prozent gelegen.



Nach Definition der EuropÃ¤ischen Union (EU) gilt eine Person als armutsgefÃ¤hrdet, wenn sie Ã¼ber weniger als 60 Prozent des mittleren Ã„quivalenzeinkommens der GesamtbevÃ¶lkerung verfÃ¼gt. 2025 lag dieser Schwellenwert fÃ¼r eine alleinlebende Person in Deutschland netto bei 1.446 Euro im Monat (2024: 1.381 Euro) und fÃ¼r Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren bei 3.036 Euro im Monat (2024: 2.900 Euro).



Betrachtet man die ArmutsgefÃ¤hrdungsquote nach verschiedenen Haushaltstypen, weisen zwei Gruppen eine Ã¼berdurchschnittlich hohe Quote auf. 30,9 Prozent der Alleinlebenden und 28,7 Prozent der Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten hatten zuletzt ein Einkommen unterhalb der ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze. Beim Vergleich nach dem Ã¼berwiegenden Erwerbsstatus haben Arbeitslose mit 64,9 Prozent die hÃ¶chste ArmutsgefÃ¤hrdungsquote. Aber auch andere NichterwerbstÃ¤tige (33,8 Prozent) sowie Personen im Ruhestand (19,1 Prozent) sind Ã¼berdurchschnittlich stark durch Armut gefÃ¤hrdet.



Betrachtet man neben der Einkommenssituation auch die MÃ¶glichkeiten der Menschen zur Teilhabe an der Gesellschaft, zeigt sich ein umfassenderes Bild der sozialen Lage. In Deutschland waren im Jahr 2025 rund 17,6 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht - das waren 21,2 Prozent der BevÃ¶lkerung. GegenÃ¼ber dem Vorjahr (21,1 Prozent) blieb dieser Anteil nahezu unverÃ¤ndert. Nach EU-Definition gilt eine Person als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wenn mindestens eine der folgenden drei Bedingungen zutrifft: Ihr Einkommen liegt unter der ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze, ihr Haushalt ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen oder sie lebt in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung.

