Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Mittelstand richtet sich auf die erwarteten GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr aus. Das bekommt auch der "Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie" zu spÃ¼ren: Seit November 2024 habe sich die Mitgliederzahl von 243 auf 440 fast verdoppelt, wie das "Handelsblatt" berichtet.
Zwei Drittel der Mitglieder kommen aus dem Mittelstand und haben damit weniger als 300 BeschÃ¤ftigte. "Wir werden von Interessenten Ã¼berrannt", sagte Cathrin Wilhelm, Mittelstandsbeauftragte des BDSV der Zeitung. "Viele Unternehmen sind Zulieferer aus der Autoindustrie und dem Maschinenbau kÃ¤mpfen um Auslastung. In der Verteidigungsbranche sehen sie nun die Chance auf Wachstum".
Die Chance dafÃ¼r ist da. "Wer Ã¼ber Technik, Fertigungskompetenz und QualitÃ¤tsstandards verfÃ¼gt, prÃ¼ft verstÃ¤rkt, ob er sich als Zulieferer fÃ¼r RÃ¼stungs- oder VerteidigungsauftrÃ¤ge positionieren kann", sagte Fabian Kienbaum, der mit seiner Personalberatung Familienbetriebe berÃ¤t. Dabei gehe es vor allem um mechanische Bauteile, Montage oder Beschichtungen. "Der Bedarf an qualifiziertem Personal fÃ¼r die Gestaltung dieser Transformationen ist riesig", so Kienbaum.
Schwierigkeiten bestehen noch in der Finanzierung. "FÃ¼r viele mittelstÃ¤ndische Unternehmen ist die Kapitalbeschaffung immer noch eine groÃŸe HÃ¼rde im Bereich Defense", sagte Wilhelm. Zwar hÃ¤tten bereits einige Banken und Fonds ihre Statuten geÃ¤ndert, mit denen sie in der Vergangenheit RÃ¼stung als nicht-ethisches Investment ablehnten. Dennoch stocke die Finanzierung zum Aufbau der KapazitÃ¤ten. Denn die meisten GroÃŸauftrÃ¤ge seien noch nicht bei den Zulieferern angekommen und die Banken zÃ¶gerten mit Finanzierungen.
Brennpunkte
Mittelstand bereitet sich auf GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr vor
18. November 2025, 06:17 Uhr
