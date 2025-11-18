US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen TÃ¶tung gebilligt hatte.
Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das KÃ¶nigreich im Mai besucht. Der US-PrÃ¤sident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudiarabische Kronprinz dÃ¼rfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
Politik
Trump empfÃ¤ngt saudiarabischen Kronprinzen im WeiÃŸen Haus
- AFP - 18. November 2025, 04:08 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi 2018.
US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen TÃ¶tung gebilligt hatte.
Weitere Meldungen
Venezuelas Staatschef NicolÃ¡s Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem GesprÃ¤ch mit US-PrÃ¤sident Donald Trump.Â "Dieses Land wirdMehr
Frankreich und Deutschland haben fÃ¼r Dienstag (ab 10.00 Uhr) zu einem Gipfeltreffen fÃ¼r "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" in Europa nach Berlin eingeladen. ZunÃ¤chst empfÃ¤ngtMehr
Trotz israelischer Bedenken will US-PrÃ¤sident Donald Trump den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen. "Wir werden F-35er verkaufen", sagte Trump am Montag inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken. "EuropaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr