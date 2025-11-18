Trump empfÃ¤ngt saudiarabischen Kronprinzen im WeiÃŸen Haus

Trump (l.) und bin Salman im Mai in Riad

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen TÃ¶tung gebilligt hatte.



Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das KÃ¶nigreich im Mai besucht. Der US-PrÃ¤sident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudiarabische Kronprinz dÃ¼rfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.