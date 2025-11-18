Politik

Trump empfÃ¤ngt saudiarabischen Kronprinzen im WeiÃŸen Haus

  • AFP - 18. November 2025, 04:08 Uhr
Bild vergrößern: Trump empfÃ¤ngt saudiarabischen Kronprinzen im WeiÃŸen Haus
Trump (l.) und bin Salman im Mai in Riad
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi 2018.

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im WeiÃŸen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen TÃ¶tung gebilligt hatte.

Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das KÃ¶nigreich im Mai besucht. Der US-PrÃ¤sident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudiarabische Kronprinz dÃ¼rfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Spannungen mit den USA: Maduro erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤ch mit Trump bereit
    Spannungen mit den USA: Maduro erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤ch mit Trump bereit

    Venezuelas Staatschef NicolÃ¡s Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem GesprÃ¤ch mit US-PrÃ¤sident Donald Trump.Â "Dieses Land wird

    Mehr
    Berlin und Paris veranstalten Gipfeltreffen fÃ¼r
    Berlin und Paris veranstalten Gipfeltreffen fÃ¼r "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t"

    Frankreich und Deutschland haben fÃ¼r Dienstag (ab 10.00 Uhr) zu einem Gipfeltreffen fÃ¼r "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" in Europa nach Berlin eingeladen. ZunÃ¤chst empfÃ¤ngt

    Mehr
    Trotz Israels Bedenken: Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
    Trotz Israels Bedenken: Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

    Trotz israelischer Bedenken will US-PrÃ¤sident Donald Trump den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen. "Wir werden F-35er verkaufen", sagte Trump am Montag in

    Mehr
    SÃ¼dkorea will keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen
    SÃ¼dkorea will keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    IG Metall verteidigt Angriffe auf ZF-Vorstand
    IG Metall verteidigt Angriffe auf ZF-Vorstand
    Mittelstand bereitet sich auf GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr vor
    Mittelstand bereitet sich auf GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr vor
    Berlin will TelefonÃ¼berwachung bereits bei illegalem Waffenbesitz
    Berlin will TelefonÃ¼berwachung bereits bei illegalem Waffenbesitz
    Kallas glaubt an 28.000 gefallene russische Soldaten im November
    Kallas glaubt an 28.000 gefallene russische Soldaten im November
    US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet
    US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet
    UN-Sicherheitsrat stimmt fÃ¼r Resolution zu Trumps Gaza-Friedensplan
    UN-Sicherheitsrat stimmt fÃ¼r Resolution zu Trumps Gaza-Friedensplan

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne fordern mehr Einsatz gegen unfaire Handelspraktiken Chinas
    GrÃ¼ne fordern mehr Einsatz gegen unfaire Handelspraktiken Chinas

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken. "Europa

    Mehr
    BER beschafft sich erstmals frisches Geld ohne Staatsgarantien
    BER beschafft sich erstmals frisches Geld ohne Staatsgarantien

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der Bund

    Mehr
    Warken warnt in Brandbrief an LÃ¤nder vor hÃ¶herem GKV-Zusatzbeitrag
    Warken warnt in Brandbrief an LÃ¤nder vor hÃ¶herem GKV-Zusatzbeitrag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts