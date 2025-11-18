Trotz Israels Bedenken: Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

Trump (l.) und bin Salman im Mai in Riad

Trotz israelischer Bedenken will US-PrÃ¤sident Donald Trump den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen. "Wir werden F-35er verkaufen", sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf Saudi-Arabien. Der Golfstaat sei ein "groÃŸartiger VerbÃ¼ndeter". Israel ist bisher das einzige Land im Nahen Osten, das Ã¼ber F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfÃ¼gt.



Trump empfÃ¤ngt am Dienstag im WeiÃŸen Haus den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der den Golfstaat de facto regiert. Der US-PrÃ¤sident will erreichen, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert.



Wegen des Kriegs im Gazastreifen galt dies bisher als unwahrscheinlich, der Kampfjet-Verkauf kÃ¶nnte hierfÃ¼r ein Anreiz sein. Der saudiarabische Kronprinz dÃ¼rfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.



Aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen hieÃŸ es zudem, dass Trump und der Kronprinz in einem anderen Bereich, der in der Vergangenheit umstritten war, ein Abkommen Ã¼ber einen Rahmen fÃ¼r die zivile nukleare Zusammenarbeit unterzeichnen wÃ¼rden.



Saudi-Arabien mÃ¶chte dabei auf US-Technologie zurÃ¼ckgreifen - dies unterliegt jedoch strengen Regeln. Es wird erwartet, dass der US-Kongress ein solches Abkommen genau prÃ¼fen wÃ¼rde. Saudi-Arabien betont, dass das Land nicht nach Atomwaffen strebt.



Es ist der erste Besuch bin Salmans in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen TÃ¶tung gebilligt hatte.



Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das KÃ¶nigreich im Mai besucht. Dabei vereinbarten beide LÃ¤nder ein RÃ¼stungsabkommen sowie Investitionszusagen in MilliardenhÃ¶he.